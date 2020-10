Nagyot taknyolt egy e-rolleres a Nagykörúton

Az HBO dokumentumfilmet mutatott be S. tanár úr nyári táborairól, Visszatérés Epipóba címmel, érintve azokat a szexuális zaklatásokat, amelyekről a 444 számolt be először. A filmhez készült egy interjú Magyari Péterrel, a cikk szerzőjével is, amelyből kiderül, hogyan és mit mondott neki S. tanár úr. Ez a beszélgetés jelent meg most.