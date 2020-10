Magyarnak magyar legyen a töltőtolla!

Rendkívüli hírlevél Amit azonnal tudni kell

Megyeri Gábor formatervező (és családi cégének) nagy projekjéről, a digitális világból analóg tintát keverő és űrhajószerű, moduláris íróeszközbe töltő Etelburg r.feather tollrendszerről az első Makróban közöltünk nagy cikket, rögtön áttekintve a nemzetközi töltőtollpiac aktuális állását. Nagyon úgy tűnik, hogy a hagyományos, fekete bakelitlemezek pályáját követve a töltőtoll is túléli a digitális adatrögzítés múltat végképp eltörölni próbáló forradalmát, és mint „a kézírásra egyetlen igazán alkalmas eszköz” kisebbfajta reneszánszát éli: régi márkák élednek újra, újak indulnak, csodálatos tinták, kitűnű papírok jelennek meg újabb és újabb, egyre kifinomultabb verziókban, ahogy azt a Qubit három évvel ezelőtti cikkében is olvashatták.

Nos, Megyeri Gábor, aki korábban a highend-töltőtollpiac két legendás, divatdiktáló cégének, a német Montblancnak és az olasz Montegrappának is dolgozott, most újabb projektbe fogott: a piac tetejére árazott, ezer dollár körüli r.feather után megpróbálkozna a „tömegtoll” kategóriában is, ha még van ilyen: megfizethető íróeszközt tervezett, persze ezt is minőségi anyagokból. Erre indított Kickstarter-kampányt. (Mint a töltőtollak és a kézírás feltétlen híve, lelkesen támogatom a hazai tervezésű toll ötletét. Ráadásul Megyeri piszok szép tollakat tervezett már, például a Montblanc Mark Twaint vagy a Montegrappa Bugatti Chiron-tollát.)

A Digital Pasts Analog Futures projekt része Megyeri PhD-programjának, amelyben a kézírás lehetőségeit keresi a digitális korban. A kutatás eredményeiről áttekintést is ad a Kickstarter-oldalon.