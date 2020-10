Erőszakos tüntetések törtek ki több olasz városban az új korlátozások miatt

Rendkívüli hírlevél Amit azonnal tudni kell

Több olasz városban is heves tüntetések törtek ki hétfő este: Torinóban Molotov-koktélokat is dobtak rendőrökre, míg Milánóban könnygázzal kellett oszlatni az összegyűlt tömeget, és jelentettek erőszakos incidenseket Nápolyból is, írja a BBC.

A tüntetések azután törtek ki, hogy az olasz kormány hétfő délután bejelentette, hogy a koronavírus-járvány miatt korlátozzák az éttermek és bárok nyitvatartását és bezárják az edzőtermeket és mozikat is. Több régióban éjszakai kijárási tilalmat is elrendeltek.

Fotó: MARCO BERTORELLO/AFP

Kisebb tüntetések voltak ezen kívül tucatnyi városban, köztük Rómában és Palermóban is.

A járvány első hulláma Olaszországot sújtotta a legsúlyosabban Európában, és az akkor bevezetett nagyon szigorú korlátozásokat békésen fogadták az emberek, a második hullám idején hozott intézkedések ellen azonban már sokan tiltakoznak. A vendéglátóhelyek és a kisebb üzletek tulajdonosai például azzal érveltek, hogy még az első hullám okozta sokkot sem heverték ki, és a mostani korlátozások végleg tönkre fogják tenni őket.

Torino belvárosában a beszámolók szerint a tüntetők több luxusüzletet is kifosztottak, míg Milánóban a 'szabadság' szót skandáló tüntetők csaptak össze a rendőrökkel.

Fotó: MARCO BERTORELLO/AFP

Az új rendelkezés értelmében az éttermek és a bárok délután 6-ig szolgálhatnak ki vendégeket helyben, utána csak elvitelre adhatnak át ételt éjfélig. A kisebb üzletek viszont továbbra is nyitva maradhatnak. AZ új korlátozások november 24-éig lesznek hatályban a kormány bejelentése szerint. Az országban korlátozták az oktatást is: a gimnáziumi és egyetemi órák háromnegyedét ezentúl online tartják meg.

A kormány emellett arra kérte az embereket, hogy ha csak nem feltétlenül szükséges, ne hagyják el a települést, ahol élnek, és minél kevesebbet használják a tömegközlekedést.