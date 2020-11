A Szlovákiában letesztelt 3,6 millió ember 1 százalékánál mutatták ki a koronavírust

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Igor Matovič szlovák miniszterelnök hétfő délután közölte, hogy a hétvégi országos tesztelés során 38 359 fertőzöttet találtak, ez a letesztelt 3 625 332 ember 1,06 százalékát jelenti, írja a Bumm.sk.

Tesztelés Pozsonyban Fotó: VLADIMIR SIMICEK/AFP

A tesztelés célja alapvetően az volt, hogy segítsen megfékezni a járványt, és elkerülhető legyen a kórházak túlterhelése. A miniszterelnök elmondta, hogy átlagban 2500 fertőzöttet képesek azonosítani naponta, vagyis a hétvégén ennél lényegesen többet sikerült, akik körülbelül további 50 ezer embert fertőznének meg, ha nem kerültek volna karanténba.



„Pontosan ez a legfontosabb egy járvány idején – minél gyorsabban minél több fertőzöttet azonosítani, akik karanténba mennek, és nem fertőznek meg további százakat vagy ezreket”

- tette hozzá.

Akinek pozitív lett a tesztje, annak teljes családjával, illetve az egy háztartásban élőkkel együtt karanténba kell vonulnia 10 napra. A hétfőn reggeltől életbe lépett rendelkezés szerint az üzletek és szolgáltatások üzemeltetői elkérhetik vendégeiktől, ügyfeleiktől, vásárlóiktól a hétvégi koronavírus-tesztelés eredményét igazoló tanúsítványt. Ha pedig ezt valaki nem tudja felmutatni, akkor nem engedhetik be az üzletbe. A tanúsítványt ki lehet váltani egy október 29-től nem régebbi negatív PCR-teszt eredményével is. Szlovákia határai továbbra is nyitva maradnak, de hétfőtől csak friss negatív koronavírusteszttel lehet belépni az országba.