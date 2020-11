A PDSZ szerint az összeomlás szélére került az oktatási rendszer a járvány miatt

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Az oktatás kritikus helyzetben van. Tömegek betegszenek le, a beígért járványügyi intézkedések elmaradnak. Nincsenek adatok, nincsenek információk. Senki nem tud biztosat azon túl, hogy a kollégák sorra betegszenek meg. Az összeomlás szinte elkerülhetetlen - írja közleményében a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete.

A szakszervezet közleménye szerint "intézmények hosszú sora jelzi a megbetegedések számának ijesztő növekedését". A PDSZ rengeteg jelzést kaptak az elmúlt arról, hogy a betegség megjelenése után is még napokig járnak a potenciálisan fertőző osztályok, csoportok az intézményekbe, mielőtt valamilyen intézkedés – ha egyáltalán – megtörténik.

"Előfordul, hogy olyan diákoknak is be kell járniuk, akinek a testvére bizonyítottan COVID-os." Mint a szakszervezet írja, a diákok betegségeiről senki sem tud semmit, de tanárokéról sem feltétlen, mert sok helyen bejárnak „tünetes” kollégák is, hiszen egyrészt nincs tesztelés, másrészt nélkülük összeomlana az intézmény. "Sajnos, ennek köszönhetően olyan is megtörtént, hogy pozitív teszteredménnyel rendelkező kollégát is beküldtek tanítani." A közleményben számos példát is olvasni arról, hogy mi a helyzet az ország iskoláiban.

Egy budapesti gimnázium például annak ellenére nem kapott engedélyt a digitális oktatásra való átállásra, hogy a tanárok 20 százaléka hiányzik, vagy mert fertőzött, vagy mert veszélyeztetett, és kiíratta magát.

Egy nyugat-magyarországi általános iskolában a 27 fős tantestületből 14 tanárnak lett pozitív a tesztje, a digitális oktatásra egy hétig kaptak engedélyt, de ezt is csak helyettesítésekkel tudják megoldani.

Egy kelet-magyarországi általános iskolában pedig a 10 felső tagozatos nevelő közül 6 koronavírusos.

A PDSZ szerint így bekövetkezett, amire már nyár óta próbálták figyelmeztetni a kormányt, a vírus ellenőrizetlenül és ellenőrizhetetlenül terjed az oktatási intézmények közösségeiben, már halálos áldozatokat is szedve. A szakszervezet hét pontban többek között azt kérte a kormánytól korábban, hogy ahol a településen megjelent a koronavírus-fertőzés, az általános iskola felső tagozatán és a középiskolákban rendeljenek el digitális munkarendet, biztosítsák a rendszeres tesztelést és hozzák nyilvánosságra, hogy melyik iskolában hány fertőzött van. Ha ezeket a tanácsokat megfogadta volna a kormány, akkor a PDSZ szerint nem állt volna elő az a helyzet, amivel most szembe kell néznie a tanároknak és a diákoknak.

"Követeléseinket a kormány részéről szinte csak gúnyosan, hatalmas parabolákban kommentálták – csupán bizarr plakátkampányokkal reagáltak rájuk, szándékosan ferdítve tálalt válaszaikkal azt az érzést igyekeztek kelteni, hogy minden rendben van."