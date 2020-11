Pont azt húzta meg Trump, amitől sokan féltek

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Rendkívül kiélezett az amerikai elnökválasztás helyi idő szerint hajnai fél négykor, amikor már csak hét állam, illetve egy körzet végeredményét nem ismerni:

Bár vannak bőven Trumpnak kedvező előjelek, viszont Joe Biden nyerni tudott Arizonában, azaz jelenleg megjósolhatatlan, hogy ki fog végül nyerni. Joe Biden éjszaka kiállt a támogatói elé, és jelezte, hogy jó előérzete van, szerinte nyerni fognak, de türelmet kért az amerikaiaktól, amíg az összes szavazatot össze nem számolják.

Ehhez képest Donald Trump nem sokkal később arról beszélt a Fehér Házban rendezett sajtótájékoztatóján, hogy gyakorlatilag megnyerte a választást, és olyan államokban is győztesnek hirdette ki magát, ahol még javában számolják a szavazatokat.

Különösen fontos, hogy mi lesz Pennsylvania sorsa, az előrejelzések szerint ez az állam akár az egész választást is eldöntheti. Itt azonban leghamarabb helyi idő szerint szerda reggel közölnek majd újabb eredményeket. A lassabb tempó oka, hogy a republikánus többségű helyi törvényhozás nem egyezett bele abba, hogy már a szavazás vége előtt elkezdjék összesíteni a levélszavazatokat is.

Trump a beszédében csalást is emlegetett, de nem derült ki világosan, mire gondolt. Bejelentette azt is, hogy a választás eredményét a Legfelsőbb Bíróságon támadhatják majd meg.

Azzal ugyanakkor, hogy Trump kihirdette magát győztesnek, pont az a forgatókönyv valósul meg, amitől számos politikai elemző tartott. Az elnök már a kampányban is többször előre megkérdőjelezte a választások tisztaságát, és kikelt a levélszavazatok ellen, miközben lehetett tudni, hogy idén a járvány miatt különösen sokan fogják ezt a megoldást választani.

Trump felszólalása után szokás szerint Mike Pence alelnök igyekezett hűteni a kedélyeket, és elmondta, hogy minden jogszerűen leadatott szavazatot meg fognak számolni, mielőtt győztest hirdetnének. Ugyanakkor ez nyilván keveseket érdekel a Trump-táborban, mely számára a fő üzenet az volt, hogy megvan a győzelem, annak ellenére, hogy egyes kulcsfontosságú államokban akár napokig is eltarthat még a szavazatszámlálás.

Jelen állás szerint bárki is lesz a következő amerikai elnök, jó eséllyel Joe Biden fogja kapni a több szavazatot. Aki már most, a részlegesen feldolgozott adatok alapján több szavazatot szerzett, mint akár Trump, akár Hillary Clinton 2016-ban. Igaz viszont, hogy Trump is növelni tudta a szavazatai számát 2016-hoz képest.