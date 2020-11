Sokkal szorosabban alakul a választás, mint azt a kutatások jósolták

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Hát, idén még a 2016-osnál is komolyabb önmarcangolásba kezdhetnek a közvélemény-kutatók. Szeptember óta gyakorlatilag egyöntetűen Joe Biden fölényes győzelmét jósolták, ami alapján még a kifejezetten visszafogott előrejelzéseiről ismert Fivethirtyeight is 90 százalékra tette a demokrata jelölt esélyét a végső győzelemre. Ehhez képest a beérkező eredmények alapján rendkívül kiélezett a verseny, ahol pedig már el is dőlt a szavazás, számos meglepetés született.

Például Floridában, ahol a közvélemény-kutatások átlagban Joe Biden 2,5 százalékpontos győzelmét jósolták, Donald Trump simán nyerni tudott. Még nem véglegesek az eredmények, nagyjából 820 ezer szavazatot még nem összesítettek, de Donald Trump 91 százalékos feldolgozottságnál több mint 380 ezer szavazattal vezet. Ezt Biden aligha fordíthatja már meg, ahhoz a még nem összesített szavazatok 75 százalékát kéne megszereznie.

Biden egyetlen vigasza az lehet, hogy Floridára nincs feltétlenül szüksége ahhoz, hogy az elnökséget megszerezze. Ugyanakkor az, hogy itt ekkorát tévedtek a kutatók, több más államban is ugyanezt jelentheti. Például Észak-Karolinában, ahol a kutatások átlagában 2,1 százalék volt az előnye, ám minden jel szerint veszíteni fog.

Az észak-karolinai vereség még beleférne Bidennek, de ha a közvélemény-kutatások Pennsylvaniaban is hasonló arányban tévedtek, az már komoly aggályokra ad okot a demokrata táborban. Pennsylvaniában ráadásul még napokig várhatunk a végeredményre, mert itt egészen péntekig várják a levélben leadott szavazatokat. Itt Biden a közvélemény-kutatások átlagában 4,7 százalékkal vezetett, tehát ha a kutatások itt is nagyjából öt százalékot tévedtek Trump kárára, ezt az államot is elbukhatja.

Ez már katasztrofális kimenet lenne számára, elvben Pennsylvania kulcsfontosságú Biden győzelméhez. Elvben, mert az előzetes számítások szerint a szomszédos Ohióban Donald Trump számított esélyesnek. Ám itt a jelek szerint pontosak voltak a kutatások, amelyek valójában statisztikai értelemben döntetlen állást mutattak, és valóban döntetlenközeli az eredmény. De mert itt először a választás napján leadott szavazatokat összesítették, Bidennek vannak nagyobb tartalékai, és a 2016-os megyei eredményekkel összevetve Trump sokat gyengült. Delaware megyében például, ahol 2016-ban 16 százalékpontot vert Hillary Clintonra, most csupán öt százalékkal nyert Biden ellen.

És a jelek szerint a kutatások telibe találhatták az arizonai eredményt is, ahol ugyan még csak a szavazatok 73 százalékát összesítették, de ezek alapján Biden majdnem 9 százalékponttal vezet. Márpedig Arizona és Ohió megszerzése elég lehet Biden győzelméhez. Már ha a demokrata jelölt nyerni tud két olyan államban, ahol Trump 2016-ban egészen minimális előnnyel tudott nyerni:

Wisconsinban és Michiganben, ahol az előrejelzések alapján magabiztosan vezetett.

Pillanatnyilag mindkét államban Trump vezet, de egyrészt még nagyon alacsony a feldolgozottság, és Bidennek vannak nagyobb tartalékai. Ugyanez a helyzet Pennsylvaniában, ahol még jellezmően a választás napján leadott szavazatokat összesítették, miközben a demokrata választók jellemzően levélben szavaztak.

Tudom, hogy mindenki tűkön ül, Higgyék el, kilenc órányi választási közvetítés után már én is szívesen hirdetnék győztest, de jelenleg erre nincs lehetőség. A választás végkimenetét három olyan állam eredményei befolyásolják döntően, ahol talán még napokig nem lesz végeredmény. Izguljanak tovább velünk.