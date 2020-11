Letiltotta Steve Bannon egyik fiókját a Twitter, miután a járványszakértő Fauci lefejezéséről ábrándozott egy podcastban

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

„Trump második ciklusa Fauci (Anthony Fauci, az USA vezető járványszakértője), és Wray (Christopher Wray, az FBI igazgatója) kirúgásával kezdődik majd... én egy kicsit tovább mennék, de az elnök egy melegszívű, jó ember” - magyarázta Steve Bannon, Donald Trump korábbi tanácsadója és helyettese War Room című podcastjában, majd kifejtette:

a jó öreg Tudor-kori angol módszerekhez nyúlna, és a két illető fejét „egy lándzsára tűzve a Fehér Ház két sarkába állítaná”, elrettentésül az elnöki programmal szembe menni készülő szövetségi tisztségviselőknek.

A Twitter ezért a mondásért végleg kitiltotta a platformról a War Room profilját, arra hivatkozva, hogy Steve Bannon súlyosan megsértette a Twitter használati feltételeit: fizikai erőszakra biztatott Fauci és Wray ellen.

A podcastról készült videó a Facebook-ra is kikerült, de azóta onnan is eltávolították. (via Guardian)