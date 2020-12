Vakcinaremények

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az elmúlt évekhez képest jóval többen haltak meg idén novemberben Magyarországon, és szerdán ismét rekordot döntött nálunk az áldozatok száma.

De most már tényleg közel az oltás, Nagy-Britanniában engedélyezték a Pfizer és a BioNTech vakcináját.

Ez a járványügyi hírlevelünk.

Ismét rekordszámú áldozatot jelentett az operatív törzs, 24 óra leforgása alatt 165 ember veszítette életét Magyarországon a koronavírus következtében. Kicsit csökkent viszont a kórházban és a lélegeztető gépen lévők száma. A részletes adatokat itt lehet megnézni.

40 százalékkal többen haltak meg november első hetében, mint az elmúlt években ilyenkor: az operatív törzs 604 áldozatot jelentett november elején. A KSH adataiban 951 a többlethalálozás az elmúlt évek átlagához képest.



Mindössze 8 nap alatt lett újabb ezer áldozata a járványnak: a mostani trendek alapján egy héten belül már 6000 felett lesz az áldozatok száma.



Újabb mentős halt bele a koronavírusba, a salgótarjáni Z. Norbert már legalább az ötödik mentős áldozata a járványnak.



A PDSZ a téli szünet azonnali elrendelésére szólítja fel a kormányt: január elejéig, két hétre állítaná le az oktatást a szakszervezet.



A Kossuth rádió vendége szerint megvéd a koronavírustól, ha hagymával kenegetjük az orrunkat, arcunkat, kezünket: azaz egy átlagos nap a magyar közmédiában.

Szenvedélyes cikkben kelt ki az akadémikus a csodaszernek beállított állatgyógyszert népszerűsítő írások ellen: Sarkadi Balázs nagyon szeretné, ha nem írnának nagy olvasottságú lapokban arról, hogy az ivermectin hatásos a coviddal szemben, ugyanis nem az, az emberre viszont veszélyes.



Vakcinaáttörés

Engedélyezték a Pfizer/BioNTech vakcináját Nagy-Britanniában: a nap legfontosabb híre és történelmi pillanat, az első dózisok napokon belül megérkezhetnek az országba.

Keddi hír, hogy a BioNTech és a Pfizer is engedélyeztetési kérelmet nyújtott be az Európai Unióban. Ezt a vakcinát amúgy egy török származású német házaspár vitte sikerre, róluk korábban részletesen is írtunk. Nemrég pedig idéztük a magyar biokémikus Karikó Katalin interjúját is, akinek komoly szerepe volt a vakcina kifejlesztésében.



Túl gyors vakcina? Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) úgy látja, hogy a brit hatóságok fontosabbnak tartották a sebességet, semmint hogy a vakcinával szembeni közbizalom kialakításán dolgozzanak. Ez válasz lehetett arra, hogy a brit kormányból már arról beszéltek, hogy a brexit miatt lehet ennyire gyorsan engedélye a vakcinának, hiszen az EU-ban minden lassabban történik. Az EMA szerint ők viszont csak alaposan végigmennek az összes ilyenkor szokásos eljáráson. Erről beszélt a német egészségügyi miniszter, Jens Spahn is, aki szerint rendkívül fontos, hogy az állampolgárokat meggyőzzék arról, hogy az oltóanyag biztonságos, hiszen az oltóanyagoknál a legfontosabb mindig a bizalom megléte.

Aggodalom a hamis vakcinák miatt: az Interpol világszerte arra figyelmeztette a hatóságokat, hogy legyenek résen, mivel szervezett bűnözői csoportok hamis vakcinák értékesítésével, illetve a valódi vakcinák ellopásával próbálkozhatnak. A francia székhelyű szervezet mind a 194 tagországának riasztást küldött, és külön felhívták a figyelmet az online kereskedelemben rejlő veszélyekre.

A világ tudósainak fele számít még hasonló egészségügyi katasztrófákra: a Frontiers kiterjedt kutatása a koronavírus-járvány tudományos életre gyakorolt hatását vizsgálta.

Olaszország szigorú karácsonyra készül: a városok közötti mozgást is korlátoznák az ünnepek idején, hogy ne terjedhessen a vírus.



Jövőhéttől tömegeket olthatnak be Oroszországban koronavírus ellen, miután Putyin elrendelte.

A járvány miatt ismét nőhet a szegénység: a világjárvány miatt vélhetően a duplájára nő majd az AIDS, a malária és a tuberkulózis halálos áldozatainak a száma is.

Nyugodtan utazhat Izlandra, aki már átesett a covidon, üzenik Izlandról.

És végül: jól sikerült a swingerkonferencia New Orleansban, 41-en kapták el a koronavírust.