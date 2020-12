Jövőhéttől tömegeket olthatnak be Oroszországban koronavírus ellen

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Lassan a kétmilliomodik adagot is legyártják az orosz fejlesztésű vakcinából, amit 95 százalékban hatékonynak mondanak. Vlagyimir Putyin elnök szerdán elrendelte, hogy jövőhéten kezdjék meg a széleskörű oltásokat, írja a Reuters.

Az MTI szerint az előzetes terveknek megfelelően először az orvosokat és a tanárokat vonják be a programba. Az egészségügyi miniszter egy ENSZ-videokonferencián azt mondta, százezer ember már most megkapta az oltást.

Egy doboznyi orosz oltóanyag Fotó: Vladimir Astapkovich/Sputnik via AFP

Az orosz vakcinával kapcsolatban kezdettől fogva több kétség merült fel, először is azért, mert a minisztérium azelőtt bejegyezte, hogy elvégezték volna a klinikai tesztelés harmadik fázisát, amibe több tízezer tesztalanyt vonnak be. Ezt az Egészségügyi Világszervezet is problémásnak tartotta.

Oroszország november végén jelentette be, hogy a vakcina 95 százalékos hatékonyságát két dózisban lehet elérni: az első oltás után eltelt 28. napon 91,4 százalékot mértek, a másik után, vagyis 42 nappal az első beadását követően már 95-öt.

Az orosz vakcina iránt a magyar kormány is érdeklődik, minták is érkeztek, az orosz kormány pedig felajánlotta, hogy magyar orvosok és szakemberek a helyszínen tanulmányozhatják az oltóanyag előállítását.

Jakab Ferenc, a pécsi virológuscsoport vezetője egy múlt heti beszélgetésen azt mondta, az orosz vakcina fejlesztése nem olyan transzparens, mint az oxfordié, de egyelőre nem lehet rosszat mondani róla, az eredményei ugyanolyan kiemelkedőek mint a többi vakcináé.