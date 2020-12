Newton egyiptomi piramisok titkát kutató jegyzeteit árverezik Nagy-Britanniában

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Várhatóan több százezer fontért kelnek majd el Sir Isaac Newton kiadatlan jegyzetei a brit Sotheby’s aukciósház kedden záruló árverésén. A megperzselődött papírokon Newton az egyiptomi piramisok titkát igyekezett megfejteni, az egyiptomiak által használt hosszmértékegységet akarta kiszámolni, mert úgy hitte, rengeteg ókori tudás nyitja lehet ez. Newton szerint az egyiptomiak ismerték a Föld kerületét, és a piramisok titkának megfejtésével erre is fény derülhet, ebből pedig következtetni lehetne a Frigyláda egykori helye, Salamon temploma méreteire, ebből pedig az Apokalipszis pontos idejére is. Salamon templomának adatai Newton szerint feltárták volna a Biblia rejtett üzeneteit is.

A jegyzetek, melyeket Newton az 1680-as években készített, azért perzselődtek meg, mert a tudós kutyája, Diamond, egy alkalommal felugrott az asztalra, és rájuk borította a gyertyát.

A most árverezett papírok szakértők szerint azért is különösen értékesek, mert megmutatják, hogy Newton egyszerre volt a modern természettudomány egyik megalapozója és alkimista-teológus, aki olyan kutatásokat is folytatott, amiket ma már az okkultizmusba tartozóaknak gondolunk. Newton idejében azonban ezek nem váltak ennyire élesen el egymástól.

A jegyzeteket várhatóan egy magángyűjtő veszi majd meg, bár közgyűjtemények is licitálhatnak az árverésen. Nekik azonban valószínűleg nem lesz annyi pénzük a papírokra, mint egy magángyűjtőnek. (The Guardian)