Négy oroszlán kaphatta el a koronavírust egy spanyol állatkertben

Az Independent szerint négy oroszlán is elkapta a koronavírust a barcelonai állatkertben.

Három nőstény és egy hím oroszlánt teszteltek le, miután az egyik gondozó észrevette, hogy a koronavíruséhoz hasonló tüneteket produkálnak. Mind a négy teszt pozitív lett.

Az állatoktól az embereken végzett PCR teszthez hasonló módszerrel vettek mintát.

Egyelőre nem világos, hogyan kaphatták el a fertőzést, de azt lehet tudni, hogy az állatkert két dolgozójának is volt már pozitív tesztje. A barcelonai állatkert közölte, hogy felvették a kapcsolatot a New Yorkban található bronxi állatkerttel, ahol először találtak koronavírussal fertőzött nagymacskákat. Áprilisban négy tigrisük és három oroszlánuk kapta el a vírust, de némi száraz köhögésnél nem volt komolyabb tünetük, és mindannyian átészelték a betegséget.

A spanyol állatkert gondozói egyelőre általános gyógyszerekkel kezelik az állatokat hogy enyhítsék a tüneteiket, hasonlóan ahhoz, mintha egy megfázásos megbetegedést kezelnének.

Az oroszlánok nem kerültek kapcsolatba más állatokkal, és úgy tűnik, nem terjedt tovább a fertőzés. Az állatkert jelenleg is nyitva van a látogatók számára.

Korábban érkeztek már hírek koronavírussal fertőzött kutyákról és macskákról is, a rendelkezésre álló korai státuszú kutatások alapján viszont bár megfertőződhetnek, a kutyák nem tudják továbbadni a vírust.

Dánia november elején döntött az ország teljes, 17 milliós nyércállományának kiirtásáról, miután kiderült, hogy az állatok képesek elkapni a vírust, és tovább is tudják adni azt az embernek. Ráadásul a nyércektől az emberek a vírus mutálódott változatát kaphatják el, ami gyengíti a szervezet antitestképző képességét, és a készülőben lévő védőoltások is hatástalanok ellene. A nyércek kiirtására törvényes rendelkezés nélkül adott utasítást a dán mezőgazdasági miniszter, aki ezért később le is mondott.

