A tiltás ellenére több százan mentek el Nagy Grófo temetésére

Ünnep 444 Körben

Csatlakozom





Nagy Grófo

Szombaton délelőtt tíztől a szolnoki Kőrösi úti temetőben tartották, a szoljon.hu jelentése szerint több száz fős tömeg előtt a Grófo és Nagy Grófo művésznéven is ismert Kozák László cigányzenész, Kis Grófo édesapjának temetését. A 49 éves művész a koronavírus-fertőzés szövődményeibe halt bele december 3-án. Korábban lélegeztetőgépre került, ám utána jobban lett, a család már a hazatérésére készült, amikor ismét rosszul lett. A fertőzést fia, Kis Grófo is elkapta, ő is kórházba került, de enyhe tünetekkel megúszta a betegséget.

A fehér hintóba fektetett koporsót Szolnokon négy fehér ló húzta, az útvonalán vörös szőnyeget terítettek le. A temetést hajnali virrasztás előzte meg. A temetőben színpadot építettek, felette egy nagy kivetítővel, amin fényképeket mutattak Grófo életéből. Külön sátrat emeltek a koszorúknak és hosszú asztalt a halotti tornak.

Bár a járványügyi előírások szerint a temetéseken maximum ötvenen vehetnek részt, Kozák László utoilsó útjára a jelentések szerint jóval többen mentek el.