Hogy ép ésszel átvészeljük a járványt, fel kell ismernünk, hogy tehetetlennek érezzük magunkat

Hatodik, idei utolsó adásával jelentkezik a Pozitív, a 444.hu podcast sorozata, amelyben arra keressük a választ, hogyan alakulhat át a világ a koronavírus-járvány után. A mai adásban azzal foglalkozunk, hogy mi befolyásolja, hogyan érezzük magunkat és hogyan viselkedünk a járvány alatt, és hogyan lehetnénk egyénileg és társadalmi szinten könnyebben túl ezen a krízisállapoton.

A podcast első felében Mogyorósy-Révész Zsuzsanna tanácsadó szakpszichológussal arról beszélgetünk, hogy miért és hogyan okoz sokakban szorongást, félelmet, stresszt, adott esetben poszttraumás tüneteket a járványhelyzet és a bezártság. Arról is szó lesz, hogy mit tehetünk, hogyan próbálhatunk változtatni a napi rutinunkon, a gondolkodásunkon, vagy csak azon, hogy hogy tartjuk a kapcsolatot a szeretteinkkel, hogy könnyebben viseljük a járvány lelki megpróbáltatásait.

Az adás második felében pedig Kende Anna szociálpszichológussal annak járunk utána, hogy milyen tényezők befolyásolják, hogy betartjuk-e a járványügyi intézkedéseket vagy hajlandóak vagyunk-e beoltatni magunkat, vagy sem. Szó lesz arról, hogy a járvány kezelésével kapcsolatos nemzeti konzultáció igazából csökkenthette a kormány járványkezelésébe vetett bizalmat és rossz üzenetet küldött a lakosságnak, és arról is, hogy az elmúlt lassan egy évben soha korábban nem látott figyelem fordult a tudomány működésére, aminek pont lehetett az eredménye, hogy sokan kevésbé bíznak a tudományban, és így az oltásokban is, mint korábban.

Az adásban arról is szó lesz, hogy a járvány alatt empatikusabbak lettünk-e egymással szemben, vagy sem, és hogy mit tehetünk azért, hogy hogyan tudunk megküzdeni azzal, hogy ez a karácsony nagyon más lesz, mint a többi.

A Mogyorósy-Révész Zsuzsanna által említett érzelemszabályozási módszerekről itt lehet bővebben olvasni, Kende Anna kutatócsoportjának eredményeit pedig itt és itt lehet megtalálni. Akit érdekelnek a tanulmányok, amelyekre Mogyorósy-Révész Zsuzsanna hivatkozott, itt olvasható a tanulmány, amely a Twitteren vizsgálta, milyen érzelmeket fejeztek ki az emberek gyakrabban, itt pedig a stressz méréséról szóló tanulmány olvasható. Ez pedig egy magyar nyelvű áttekintő tanulmány a koronavírus-helyzet pszichológiai hatásairól. A járvány mentális hatásairól nagyon érdekes cikket írt még a Guardian és a New York Times is, ezeket is érdemes elolvasni.

A Pozitív adásait megtalálhatod a Spotifyon, A Google Podcast és az Apple Podcast, és az Amazon Audible nevű szolgáltatásnak podcast oldalán is.