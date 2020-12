A 8 éves informatikai rendszert is fejleszteni kell a Groupama Arénában

A Groupama Aréna a magyar állam tulajdonában áll, ez a pénz nem állami támogatás a Ferencvárosnak, hanem azt az állam a saját ingatlanjának karbantartására és fejlesztésére költi, ennek az összberuházásnak az értéke nettó 2.362.204.650 forint - írta az FTC sajtóosztálya a 24.hu kérdéseire, amikben a lap arról érdeklődött, mire megy majd el az a 3 milliárd forint, amit a kormány egy december 24-i kormányhatározatban különített el a 2014-ben átadott Groupama Aréna korszerűsítésére.

A klub válasza szerint az alábbiakra kell költeni:

komplex pályafelújítás és gépbeszerzés,

kamerarendszer-bővítés,

pályavilágítás,

raktár,

iroda,

catering,

múzeum felületbővítés,

informatikai és megjelenítő eszközök fejlesztése.



Az írták, a pályára azért kell költeni, mert a pályagondozás nemcsak felületi kezelést jelent, hanem 4-5 évente a talajszerkezet frissítésére is szükség van a pázsit alatt. A felső réteg lecserélése pedig mediterrán országokban évente egyszer, északi országokban kétszer-háromszor is megtörténik egy szezon alatt - írták.

A legtöbbet azonban nem erre, hanem az informatikai rendszer korszerűsítésére költik, erre indoklásképp a klub ezt írta:

„Ahogy egy nyolc évvel ezelőtti mobiltelefon ma már képtelen lenne futtatni új operációs rendszereket és appokat, úgy a stadion rendszerszintű informatikához köthető szolgáltatásainak is követniük kell a kor követelményeit. A stadionban lévő megjelenítő eszközök pixel távolsága például már nem éri el az UEFA által előírt szabályokat, így az immáron több mint hat éves eszközök lecserélése nemcsak indokolt, hanem követelmény, ha a stadion továbbra is nemzetközi mérkőzések szervezését akarja hatékonyan lebonyolítani.”

Az FTC a 24-nek küldött válaszában arra is kitért, milyen sok pénzhez juttatták a magyar államot: „az FTC 660 millió forint vagyonkezelési díjat már befizetett a magyar államnak az elmúlt években, továbbá az idei BL- és a tavalyi EL-csoportkör szereplés járulékaiból másfél-két milliárd forint folyik, folyt be az államkasszába, így kijelenthető, hogy a stadionra költött pénzt az FTC kvázi meg is kereste vagy befizette más csatornákon az állam számára, amely, hangsúlyozzuk, a saját tulajdonát fejleszti, nem az FTC-t támogatja.”