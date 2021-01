Koronavírussal fertőződtek a San Diegó-i állatkert gorillái

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A kaliforniai San Diego állatkertjének több gorillája is koronavírussal fertőződött. Az állatkertben 8 gorilla él együtt, többjük köhög is, de egyelőre csak kettejükön végeztek koronavírus-tesztet, amik pozitív eredményt adtak. A maradék hat állat ürülékét ezután gyűjtötték be, és küldték elemzésre.

Mivel az állatkert december 6. óta zárva van, az állatorvosok úgy hiszik, a gorillák az egyik gondozótól kapták el a betegséget, aki tünetmentes volt, de később pozitív tesztet adott. A gondozó az állatkert szerint csak maszkban volt a gorillák közelében.

A gondozók szerint az állatok egyelőre a köhögést leszámítva jól vannak, vitaminokat és nagy mennyiségű folyadékot kapnak, a vírusra egyelőre nem kell külön kezelni őket. Az állatkert úgy döntött, nem választja szét a 8 főemlőst, a gorillák ugyanis az emberhez hasonlóan rendkívül szociálisak, így a szétválasztásuk akár kontraproduktívnak is bizonyulhat.

Bár már 2020 tavaszán figyelmeztettek a szakemberek arra, hogy a koronavírus más főemlősöket is fenyegethet, és különösen az emberrel 98,4 százalékban megegyező DNS-sel rendelkező gorillákra jelenthet nagy veszélyt, ez az első eset a világon, hogy gorillák igazoltan koronavírussal fertőződnek. Környezetvédők szerint mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a kihalástól fenyegetett gorillafajok vadon élő csoportjaiba semmiképp se jusson be a koronavírus, annak ugyanis beláthatatlan következményei lennének. (Bloomberg)