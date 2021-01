Itt az új variáns

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Három ember mintájában azonosították Magyarországon a brit vírusvariánst.

Furcsaságok a KSH többlethalálozási adataiban.

Mennyien vannak az oltásellenesek?

Hogy állunk az oltással?

Napi járványösszefoglaló.

Idő kérdése volt, hogy Magyarországon is azonosítsák a brit vírusvariánst, ami az eredetinél sokkal gyorsabb terjedésre képes. Három beteg mintájában találták meg, közölte szerdán Müller Cecília.

Az operatív törzs jelentése szerint újabb 95 áldozata van a járványnak, összesen közel 11 ezer. Az elmúlt héten naponta átlagosan 107-en haltak meg.

Az adatszolgáltatás bizonytalansága miatt nehéz messzemenő következtetéseket levonni, de az újonnan jelentett tesztek 7 százaléka pozitív, ami jó hír. A kórházban ápolt fertőzöttek és a lélegeztetőn levők száma is rég nem látott szintre csökkent.

Fotó: Created with Datawrapper

Furcsaságok a KSH halálozási adataiban

Hetente követjük a többlethalálozás alakulását. Ez azt mutatja, mennyivel halnak meg többen, mint az elmúlt öt év átlagában. A többlethalálozás magasabb szokott lenni a hivatalos covidos elhunytak számánál, nemcsak nálunk, más országokban is. Hiszen lehetnek, akik tesztelés nélkül esnek a koronavírus áldozatául, és olyanok is, akik más betegségben, mégis a járvány következtében, ellátás hiányában halnak meg. A KSH szerint az anyakönyvvezetők szabadságolásai lehetnek a háttérben, később még tisztulhat a kép. Most úgy tűnik, a karácsony előtti héten minden harmadik haláleset a covidhoz volt köthető.

Zajos kisebbséget alkotnak az oltásellenesek

A Társadalomtudományi Kutatóközpont felmérése szerint egyre többen oltatnák be magukat koronavírus ellen.

Bárcsak a regisztráció menetéről beszélnének olyan világosan, mint arról, hogy kit kell gyűlölni

Plankó Gergő összehasonlította, hogyan kommunikál a kormány a vakcinaregisztrációról és Krekó Péter félremagyarázott nyilatkozatáról.

Így állunk az oltással:

Keddig felhasználták a december óta érkezett összes vakcinát, 86 929 embert oltottak be. Közben érkezett újabb 51 ezer ember oltására elegendő adag, nagyrészt továbbra is a Pfizer/BioNTechtől, de 3600-at szállított a Moderna is. Utóbbit 100-150 fős idősotthonok lakói és dolgozói kapják.

Müller Cecília tisztifőorvos megkapta az oltást Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A brazíiai tesztek alapján 50,4 százalékban hatékony a kínai Sinovac vakcinája. Ez hajszállal több az engedélyezéshez szükséges 50 százaléknál. Törökországban és Indonéziában viszont jobb eredmények születtek.

Putyin orosz elnök utasítást adott, hogy jövőhéten kezdjék meg a tömeges oltást a Szputnyik V-vel, amit a világ legjobb vakcinájának nevezett.

Indonéziában a fiatalokat oltják be elsőként, leszámítva a frontvonalban dolgozókat. A cél: mielőbb újraindítani a gazdaságot.

Egy nap alatt 4327 fertőzött halt meg az Egyesült Államokban, ami rekord a járvány kirobbanása óta. Az elmúlt héten a napi átlag 3300, kétszáz százalékkal több, mint novemberben.

Jövő héttől csak egyszer használatos FFP2-es maszkban lehet tömegközlekedni és boltba menni Bajorországban. Darabja 4-6 euróba, 1500-2000 forintba kerül. Söder miniszterelnök felvetette azt is, hogy tegyék kötelezővé az oltást az idősotthonok dolgozói számára.

A kevésbé fertőzött olasz régiókban újranyitják a múzeumokat.

Kína sokáig húzta-halasztotta, de január 14-én Vuhanba repülnek az Egészségügyi Világszervezet kutatói, hogy a járvány eredetét vizsgálják.