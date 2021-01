Már megint egy hókotró! - a Navalnij-ügy egy eddig keveset tárgyalt, ám igen izgalmas részlete

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

Alekszej Navalnij vasárnap hazament Berlinből Moszkvába, fél évig tartó gyógykezelése után. Az ellenzéki aktivistát tavaly augusztusban megmérgezték Oroszországban, a német orvosok szerint egy novicsok nevű idegméreggel, amely az orosz titkosszolgálatoknál rendszeresített vegyi fegyver. Navalnij álnéven felhívta a merényletben feltételezése szerint résztvevő egyik orosz ügynököt, aki azt hitte, hogy Putyin elnök emberével beszél, és elmondta, hogy társaival Navalnij alsónadrágjában helyezték el a mérget. Ezek a legfőbb nyilvános bizonyítékok arról, hogy az orosz állam akarta megölni Navalnijt.

A Navalnijt Moszkvába szállító repülőgépnek a menetrend szerint Vnukovo repülőtéren kellett volna leszállnia. Több száz támogatója és rengeteg újságíró várta ott. Ám a gépet leszállás előtt átirányították Seremetyevo repülőtérre, 60 kilométerre az eredeti céljától. Ott már nem ünneplő tömeg, hanem rendőrök várták, akik azonnal őrizetbe vették.

A hivatalos magyarázat szerint azért kellett a gépnek máshol leszállnia, mert elromlott Vnukovo repülőtér hókotrója, és nem tudták megtisztítani a leszállópályát.

A hókotró egy visszatérő motívum, ha Moszkvában valami durvaság történik. Amikor 2015. február 27-én a Kreml közelében, egy hídon lelőtték Borisz Nyemcovot, az orosz ellenzék fontos vezetőjét, akkor a térfigyelő kamera elől egy cammogó hókotró takarta el a gyilkosságot. Annak idején így írtunk erről: "A gyilkosság Moszkva kellős közepén, a legfontosabb kormányzati és egyházi intézmények tövében, a város legjobban őrzött részén történt, ráadásul egy hídon, ahonnan különösen nehéz elmenekülni. Nagyon vakmerő, aki pont oda szervez merényletet, ahol a hatóságok vélhetően a legéberebbek az egész városban. A hókotró meg olyan mint a trolibusz, az államnak szokott lenni belőle, nem a maffiózóknak, a gyilkos elbújhatott volna egy mikrobusz mögé is, ha nem akart volna üzenni valamit fedezéke kiválasztásával." Az akkori gyanút tovább erősítette, hogy a gyilkosság idején Moszkvában nem havazott, és a híd aszfaltja sem volt havas.

Hókotrók Moszkvában.

De 2014-ben is előkerült egy tragédiát okozó hókotró Moszkvában, éppen Vnukovo repülőterén. A Total nevű francia olajvállalat vezérigazgatója a magángépén indult Moszkvából Párizsba. Christiophe de Margerie ellen több korrupciós ügyben is nyomoztak akkoriban, várható volt, hogy hamarosan kihallgatják otthon, és a cég oroszországi befektetései is szóba kerülhettek volna ezeken. Felszállás előtt a gépének nekiütközött egy hókotró - akkor éppen működtek a vnukovói takarítógépek. Ennek ellenére felszálltak, de a pilóta hamarosan vissza akart fordulni, mert úgy tapasztalta, hogy az ütközés komolyabb kárt okozott, mint elsőre hitték. Visszafordulás után nem sokkal a gép kigyulladt és lezuhant, mindenki meghalt, aki rajta volt. A nyomozás megállapította, hogy a hókotró kezelője részeg volt.