A budapesti kormányhivatal szerint tisztességtelen gyakorlat volt mesekönyvként árulni a Meseország Mindenkié című könyvet

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat a Labrisz Egyesület a Meseország mindenkié című könyv értékesítésekor - közölte Budapest Főváros Kormányhivatala kedden az MTI-vel.

A hatóság fogyasztóvédelmi eljárásban állapította meg, hogy a kiadó tisztességtelen gyakorlatot végez - áll a közleményben, amit a kormányhivatal adott ki, melynek vezetője Sára Botond fideszes politikus, aki korábban Józsefváros polgármestere volt, de a legutóbbi önkormányzati választáson vereséget szenvedett.

Mint írják, a közérdekű bejelentésre indult vizsgálatban a kormányhivatal azt állapította meg, hogy a könyvet mesekönyvként értékesítik, a megnevezés és a borítón lévő grafikus ábrázolás is erre utal, az viszont nincs feltüntetve, hogy a mesék a hagyományos nemi szerepektől eltérő viselkedésmintákat jelenítenek meg.

A hatóság szerint a fogyasztók így tudtukon kívül a mesék szokott tartalmán túlmutató tartalommal találkozhatnak, és a könyv megvásárlásáról félrevezető információk alapján dönthetnek.

Minthogy a fogyasztók nem kapnak előzetes tájékoztatást a könyv tartalmáról és témaköréről, sérülnek a megfelelő tájékoztatáshoz való jogaik és érdekeik, ezzel pedig az egyesület tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósít meg.

A hatóság ezért kötelezte az egyesületet, hogy nyújtson mindig teljes körű tájékoztatást a tevékenységi körét érintő áruk esetleges értékesítésével kapcsolatban. Ezt a Meseország mindenkié című könyv esetében is alkalmazni kell - olvasható a kormányhivatal közleményében.

A Meseország Mindenkié című mesekönyv hónapok óta tematizálja a hazai keresztény-konzervatív értelmiségi holdudvart, amióta Dúró Dóra, a kormánnyal meglehetősen barátságos viszonyt ápoló szélsőjobboldali A Mi Hazánk képviselője ledarált a könyvből egy példányt. Azért, mert a könyvben kisebbségi csoportokhoz tartozó szereplők is felbukkannak, szerzői pedig helyeslik az elfogadásukat. A Meseországgal kapcsolatban Orbán Viktor is megszólalt már (hogy a könyv körüli, a jobboldal által gerjesztett hisztéria miért jött kapóra az állandóan ellenségképeket kereső miniszterelnöknek, arról részletesen is írtunk), és több önkormányzatban pedig lépéseket tettek azért, hogy kitiltsák az óvodákból.