A pécsi virológusok szerint, ha az EU és a magyar hatóságok is engedélyezik, érdemes beadatni a kínai vakcinát

A Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontjának Virológiai Kutatócsoportja Facebook-posztban osztotta meg a tudnivalókat a kínai Sinopharm vakcináról, melynek beszerzéséről ezekben a napokban is tárgyal a magyar kormány. Hangsúlyozták, hogy ez a vakcina nem összekeverendő a szintén kínai Sinovac termékével, melynek hatékonyságával kapcsolatban korábban valóban több kétely is felmerült.

„A BBIBP-CorV vakcina teszteléseket 18-60 és 60-79 éves korosztályokon végezték. Összességében 644 embert vizsgáltak, közülük 480 kapott vakcina készítményt. A tesztelések során nem jegyeztek fel súlyos mellékhatást. Az enyhe oltási reakciók (oltási hely fájdalma, pirosodás), a végső készítményben használt koncentrációnál az esetek 29 százalékánál jelentkeztek. A közepes súlyosságú (szisztémás – láz, hányinger/hányás) mellékhatások alacsony, 4 százalékban jelentkeztek. Összevetésben például a Pfizer vakcinakészítmény hasonló stádiumú tesztelésével, ezek hasonló/valamivel jobb értékek – abban az esetben, ugyanezen klinikai stádiumban a láz, a második adagot követően 17 és 8 százalék között jelentkezett, korcsoport függvényében. Kiváltott immunválasz tekintetében, korcsoportonként külön vizsgálva is (mellékelt ábra) megfelelő immunválaszt váltott ki az antitest termelés tekintetében”



- írták. Megemlítették azt is, hogy a vakcinát jelenleg is használják, és az eddig beadott oltások tapasztalatai alapján összességében 79,35 százalékos az oltóanyag hatékonysága, ami ígéretes vakcinát jelent. „Fontos megjegyezni, hogy a bejelentések alapján a súlyos megbetegedéstől ez a vakcina is százszázalékos védelmet nyújt!”

Kitértek arra is, hogy a hírekben megjelentekkel ellentétben a Sinopharm készítménye nem alapul rossz vagy elavult technológián, a gyermekbénulás, a Hepatitis A, a veszettség vagy az influenza ellen jelenleg is ilyen technológiájú oltást használunk.

Arra a kérdésre, hogy beadatnák-e a szakértők így válaszoltak: