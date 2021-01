A járvány alatt is bőven kapott állami pénzt Rogán Cecília fitneszrendezvénye

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

Nem törte meg a járvány Rogán Cecília vállalkozásainak lendületét, a Hvg.hu összeállítása szerint a Rogán Antal volt feleségének fitneszrendezvényeket szervező cége 2020-ban is komoly támogatási összegetek kapott állami vállalatoktól, médiavállalkozása pedig 61 százalékos profitrátával működött.

A Fitbalance nevű közösen-tömegben tornázós rendezvények a járvány ellenére sem maradtak el, augusztusban és októberben is tarthatott ilyen rendezvényt Rogán Cecília cége, hiába volt már ekkor érvényben egy sor korlátozás a koronavírus miatt. A tömegrendezvényt ráadásul két állami cég, a Szerencsejáték Zrt. és az MVM is támogatta. A kettő közül csak a Szerencsejáték támogatási összege elérhető, a korábban a Civil Összefogás Fórumot is bőkezűen támogató állami vállalat tavaly 210 millió forinttal támogatta a Fitbalance eseményeit. Az állami cégek szponzorációit amúgy Rogán Antal által felügyelt Nemzeti Kommunikációs Hivatal hagyja jóvá.

Azért nem úszta meg a járványt Rogán Cecília összes projektje, a propagandaminiszter volt feleségéhez védjegyjogokon keresztül köthető Magyarország Szépe szépségversenyt például a koronavírus miatt idén nem tartották meg. Igaz, az előkészítő munkálatok lezajlottak és a regisztráció is elindult a versenyre, így nem tudni, hogy az azt közvetítő MTVA fizetett-e valamennyit a szervezőknek.

Azt viszont tudni, hogy tavaly remekül fizetett Rogán Cecília és Sarka Kata közös médiacége, a 2018-ban alakult Top News Hungary Kft. Ez a cég egy nem olyan nagyon látogatott bulvár híroldal, a twn.hu kiadója, amely a 2019-es évben 61 százalékos profitrátával dolgozott. A cég 246 millió forintos bevétel után 151 millió forint osztalékot fizetett, ebből Rogán és Sarka 150 milliót ki is vett osztaléknak, amiből 120 millió Rogán Cecíliáé lett.