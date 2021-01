Be van oltva? Két hét karantén!

A COVID-19 elleni védőoltást december 19-én kezdték széles körben használni, és a világon mindenhol igyekeznek minél gyorsabban mindenkit beoltani. Senkit nem érhet nagy meglepetésként, hogy január közepén nemcsak koronavírus-hordozók, de a betegségre immunis utazók is érkeznek már Magyarországra.

Budapesten él és dolgozik D., egy izraeli férfi is, aki még decemberben utazott haza. A második oltást (Pfizer) január 13-án kapta meg, így 20-án már védettnek minősült. Aznap reggel landolt a gépe Ferihegyen.

D. tudta, hogy még nincs protokoll az oltás mindkét adagján túllévő, a betegségre már immunis emberekre, vagyis a kéthetes karantén elvileg rá is vonatkozik. Ennek ellenére megkérte magyar barátait, hogy tájékozódjanak, ám ők is csak azt erősítették meg, hogy nincs változás, és leginkább a reptéren dolgozó határrendész jóindulatán múlik, hogy mi lesz vele.

Január 14-én D. azért írt a hivatalos koronavírus-oldalon megadott címre is, hogy megtudja, ha 20-án érkezik és akkor már védett, mentesülhet-e valahogy a karantén alól. Nem kapott választ, de ennek ellenére igyekezett felkészülni. Hozta a hivatalos oltási igazolást, és beszerzett egy pecsétes papírt is a háziorvosától, hogy bizonyítsa, az igazolása nem kamu.

Ferihegyen az egészségügyi vizsgálatnál megmutatta az oltási papírjait, de közölték, hogy muszáj kitöltenie a koronavírus-kérdőívet. Ekkor már tudta, hogy nem volt szerencséje.

Átkísérték az útlevélellenőrzéshez, és D., aki kicsit tud magyarul, értette, hogy az egészségügyis közli a fülkében ülő határrendésszel, hogy már be van oltva. Ez azonban mit sem változtatott azon, hogy karantén-kötelezettséget írtak elő neki.

Mindenki pontosan tudta, hogy a tesztjei szinte biztosan negatívak lesznek. Még viccelődtek is vele a reptéren, hogy azzal írna történelmet, ha pozitívat produkálna. Mégis karanténba kellett mennie.

Mivel a mentességhez két, legalább két nap különbséggel készült negatív teszt kell, D. egyből csináltatott egy PCR-tesztet a reptéren húszezerért. Pénteken ismét csináltat egyet, de mivel annak az eredménye csak szombatra lesz meg, a rendőrségi engedélyt várhatóan hétfőn kapja majd meg, vagyis 5 napig karanténban kell maradnia.

"Számítottam rá, hogy ez lesz, három éve élek itt, hozzászoktam már, hogy nem hatékony a rendszer. Az egyik határrendész mondta is, hogy majd akkor lesz változás, ha pár millió magyar is be lesz már oltva."