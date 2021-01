Jövő héten indulhat a Trump elleni második impeachment

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

Nancy Pelosi, az amerikai képviselőház házelnöke hétfőn elküldi a szenátusnak a vádiratot, ami alapján Donald Trumppal szemben másodszor is alkotmányos vádeljárás indulhat, így papírforma szerint már jövő héten kedden el is indulhat a szenátusban az eljárás. Chuck Schumer, a szenátus új, demokrata házelnöke pénteken azt mondta, hogy annak ellenére, hogy Donald Trump már nem az Egyesült Államok elnöke, végig fogják vinni az eljárást. Korábban republikánus képviselők azt kérték, hogy halasszák februárra az eljárás elindítását.

Az elnöki pozícióról értelemszerűen már nem válthatják majd le Trumpot, de ahogy arról korábban részletesen írtunk,

ha a szenátus elítéli a volt elnököt, akkor egy újabb szavazással akár el is tilthatják közfeladatok ellátásától, ezzel meggátolva, hogy 2024-ben újra indulhasson az elnökválasztáson. Ha a szenátus megszavazza az impeachmentet, az azt is jelenti, hogy Trumpnak nem jár majd élete végéig az elnöki nyugdíj és az évi egymillió dolláros utazási keret.

Az alsóház képviselői (a demokraták mellett 10 republikánus is) azért szavazott a vádeljárás indítása mellett, mert szerintük a most már volt elnök január 6-án felkelésre buzdította a híveit, amikor azt mondta nekik Washingtonban, hogy ha nem fognak "pokolian harcolni" akkor sosem tudják visszavenni az országukat azoktól, akik szerinte elcsalták az elnökválasztást. Trump követői közül ezután sokan átvonultak a Capitolium épületéhez, ahová betörve gyakorlatilag át akarták venni a hatalmat és semmissé akarták tenni az elnökválasztás eredményét. A trumpisták törtek-zúztak a kongresszus épületében, ahonnan evakuálni kellett a politikusokat, betörtek több képviselő irodájába, laptopokat és iratokat loptak el és bombákat is leraktak az épületben és azon kívül. A zavargások során öt ember meghalt, köztük egy nő, akit a Capitolium biztonsági szolgálatának tagjai lőttek le.

Trump az amerikai történelem első elnöke, aki ellen két impeachment eljárás is indult, sőt, ezzel az összes elindult impeachment fele Trump leváltására indult. Ez a negyedik ilyen eljárás az amerikai történelemben, egy indult Andrew Johnsonnal szemben még 1868-ban, egy pedig Bill Clintonnal szemben 1998-ban. (Richard Nixon ellen is terveztek vádeljárást indítani a Watergate-botrány miatt, de az elnök inkább lemondott magától.)

Trump ellen még 2019-ben indult már egy impeachment, mondván, hogy Trump visszaélt az elnöki hatalommal, amikor katonai támogatásokért cserébe Joe Bidenről és fiáról szóló terhelő bizonyítékokat várt el az ukrán elnöktől. Bár mindezt dokumentumokkal is bizonyítani lehetett, a republikánus többségű szenátus 2020 februárjában fölmentette az elnököt a vádak alól.