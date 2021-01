Saját oltást kaphatnak a nyércek

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Két amerikai cég és orosz kutatók is dolgoznak azon, hogy koronavírus elleni oltást fejlesszenek nyércek számára. Ezek az állatok különösen könnyen el tudják kapni a vírust, és át is tudják adni mutálódott formában az embernek. A járvány kitörése óta ezért több országban tömegével gyilkolták le a szőrméjükért tenyésztett emlősöket.

Az már kiderült, hogy a menyétfélék mind könnyen elkapják és át is adják a vírust, de a kutatók nem tudják, hogy miért a nyércek a legfogékonyabbak a betegségre. Valószínűleg közrejátszik az, hogy a szőrmefarmokon, ahol ketrecekben, összezsúfolva élnek az állatok, könnyebben és gyorsabban terjed a vírus.

A legsúlyosabb nyércfertőződés Dániában történt, ahol a kormány az ország összes, 17 millió nyércének legyilkolását rendelte el, miután a farmokon elszabadult a fertőzés, és több ember is megfertőződött az állatok testében mutálódott vírussal. Nem ment egyébként simán a dolog, a dán mezőgazdasági miniszter lemondott, miután kiderült, hogy törvényes rendelkezés nélkül adott utasítást a nyércek leölésére, az elpusztult állatokat pedig nem temették elég mélyre, ezért felszínre jöttek a tetemek, amiket ezért ki kellett ásni és elhamvasztani, és közben még az is kiderült, hogy a hullák a talajvizet is beszennyezhették.

A lényeg viszont az, hogy a dán horrorsztorin túl több másik országban is gondot jelentett, hogy nyércek fertőződtek meg és fertőztek vissza embereket, ráadásul nem csak a farmon tenyésztett állatokban találták meg a fertőzést, hanem vadon élő társaikban is. A tudósok attól tartanak, hogy ha nem állítják meg a járványt a nyércek között, akkor a vadon élő populációkban is elterjedhet, és a mutálódott vírussal később is visszafertőzhetik az embereket.

A Zoetis nevű, állatoknak vakcinákat fejlesztő cég már tavaly februárban elkezdett dolgozni az állatok számára alkalmas koronavírus vakcinán, miután hírt kaptak egy hong kongi kutyáról, ami elkapta a vírust. Amikor kiderült, hogy a nyércek mennyire fogékonyak a betegségre, a cég az amerikai mezőgazdasági minisztériumhoz fordult, hogy engedélyt kérjen a nyérceken való tesztelésre.

Egy másik, kisebb amerikai cég a Medgene is tesztelni kezdett, először egereken, majd a nyércekre tértek át. A cég vakcinája tavaszra lehet gyártásra kész, attól függ, mikor kapják meg az ehhez szükséges engedélyt.

(NYT)