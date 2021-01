Matolcsy szerint a kevés állami beruházás miatt lett kudarc a gazdasági válságkezelés

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Évértékelő elemzést tett közzé a novekedes.hu oldalon Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. A 2020-as év Matolcsy, illetve a magyar kormány viszonyát is beárnyékolta kicsit, legalábbis erre lehet következtetni, hogy az MNB elnöke legutóbb már a kormány intézkedéseit is kritizálta, amikor a gazdasági visszaesés okait kereste.

A Direkt36 pár napja megjelent cikkéből pedig kiderült, hogy Matolcsy 2020-as, rendkívül optimista előrejelzése a fideszes politikusok között is elhitette, hogy a magyar gazdaság komolyabb visszaesés nélkül vészelheti át a járványt, hogy aztán augusztusra kiderüljön, Matolcsy előrejelzései egyáltalán nem jöttek be, és a vártnál is nagyobbat zuhant a magyar gazdaság.

Matolcsy most megjelent esszéjét azzal kezdi, hogy Magyarország – modern értelemben véve – három háborút vívott 2020-ban. Politikai küzdelem folyik Európa jövőjéért, egészségügyi harcot vívunk a járvány ellen és hadat viselünk a gazdasági visszaeséssel szemben.

„Az első fronton döntő csatát nyert a magyar miniszterelnök, lengyel és szlovén támogatással. A győztes csata után folytatódik a háború a nemzetállamok Európájára és az Európai Egyesült Államokra vonatkozó víziók között. Az előbbi győzelmének jelentősége azonban az 1956-os magyar forradalomhoz mérhető. Bármit is hoznak a jövő ütközetei, az európai birodalom építése megakadt és 2030 körül már győzhetnek a nemzetállamok” – írja az MNB elnöke, aki szerint

„a járvány elleni harc sikeres volt 2020-ban, mert a két hullám ellenére nem tört át a vírus. A társadalom, az egészségügy és a kormány jól állta a sarat. A magyar járványkezelés a nyugati országok élvonalában volt tavaly.”

(Ez amúgy meglehetősen megengedő olvasat, az eddig ismert adatok alapján a magyar ősz volt a hetedik leghalálosabb Európában. A magyar védekezésről részletesen ebben a cikkünkben írtunk.)

Majd Matolcsy áttér a gazdasági hadviselésre, ami szerinte vegyes eredményeket hozott:

„Kitűnően vizsgázott a munkahelyek védelmében, jól teljesített a fogyasztási szint fenntartásában és megbízhatóan működött a pénzügyi rendszer működtetésében. A beruházások, ezen belül az állami beruházások bővítése terén azonban inkább kudarc, mint siker a válságkezelés”

Épp ezért nem tudtunk kanyarban előzni, azaz a magyar gazdaság visszaesése az európai középmezőnyben lesz a végleges adatok szerint. A második hullám miatt nálunk sem volt lehetséges a 2019-es GDP-szint megőrzése, de mások, például a németek, lengyelek vagy a románok jobbak voltak a beruházások, az építés, a közösségi fogyasztás fenntartása terén.

Matolcsy szerint elérhettünk volna jobb teljesítményt, ha képesek lettünk volna ötödével emelni az állami beruházások szintjét, valamint az építőipari és különösen a lakásépítési teljesítményt. Ugyanakkor szerinte a verseny még nincs lefutva, évekig fennáll az előzés lehetősége.

Szerinte 2020-ban egyrészt kiderült, hogy

igen jelentős tartalékokat halmoztunk fel 2010-2019 között és ezeket képesek vagyunk mozgósítani baj idején. A családok nettó pénzügyi vagyona, állampapír megtakarításai, a felépített 850 ezer új munkahely, a belföldi és külföldi befektetők bizalma, az újra iparosítás és sok más betonfalként védtek minket 2020-ban.

valamint a kormány, a jegybank és a pénzügyi rendszer szövetsége kiállta az újabb próbát. A kormány 9 százalékos költségvetési hiányt, az MNB 17 százalékos mérlegbővítést, a bankrendszer pedig a digitális átállást tette be a közös pénzügyi védőhálóba, ami kitűnően működött.

És harmadszor: rájöttünk, hogy miért nem előztünk már 2020-ban: a beruházások miatt. Kiderült, hogy teljesen új, gyorsított, központosított és azonnali visszajelzésekkel működő állami beruházási modellre van szükség. Továbbá arra, hogy az üzleti szektor és a családok is rákapcsolódhassanak saját beruházásaikkal a nagyívű állami programokra.

Épp ezért gondolja azt Matolcsy, hogy nincs még minden veszve, és nyitva van még az előzés időablaka.