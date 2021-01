Az eddig ismert adatok alapján a magyar ősz volt a hetedik leghalálosabb Európában

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Lengyelországban 140 ezerrel többen haltak meg ősszel, mint a megelőző öt év átlagában, ugyanebben az időszakban.

A magyar többlethalálozás pedig a hetedik legmagasabb európai országokkal összevetve.

Legalábbis a most ismert adatok alapján, hiszen visszamenőleg is rendszeresen jelennek meg új halottak a statsztikában.

Számos európai országban látványos többlethalálozást hozott a koronavírus-járvány őszi időszaka. Vagyis: sokkal többen haltak meg szeptember elejétől november végéig, mint ugyanebben az időszakban átlagosan 2015 és 2019 közt.

A többlethalálozás vizsgálatakor nem teszünk különbséget covidos és nem covidos elhunytak közt, csak az összesített halálozási mutatót nézzük. Ezzel kiküszöböljük azt a problémát, hogy az országok eltérő pontossággal azonosítják a fertőzötteket. Egyúttal nem szalasztjuk el azokat az áldozatokat sem, akik ugyan nem kapták el a vírust, de az egészségügy leterheltsége miatt nem fértek hozzá az ellátáshoz, így más betegségeik kezeletlenül maradtak. Ebből a megfontolásból világszerte mindenhol követik a többlethalálozás alakulását.

Egyrészt azért választottuk az őszi időszakot, mert nagyjából mindenhol augusztus-szeptember környékén robbant be a járvány, másrészt a november az utolsó teljes hónap, amiről minden országból vannak adataink. (Technikai okokból az augusztus 30-a és november 29-e közti időszakot vettük figyelembe.)

A magyarországi többethalálozásról hetente beszámolunk a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) alapján. Aki követi azokat a cikkeinket, láthatta, hogy a KSH adatbázisában utólag, hetekre visszamenőleg is meg szoktak jelenni új halottak. Ennek adminisztrációs okai vannak, és máshol is jellemző.

Éppen ezért az alábbi, európai adatokat sem tekinthetjük véglegesnek, néhány hét múlva még több őszi áldozatról számolhatunk majd be. Ez az adatsor nem tartalmazza a KSH legfrissebb, visszamenőleges pótlását sem, mert még nem jelent meg abban a nemzetközi adatbázisban, amiből dolgozunk. Néhány ország pedig azért hiányzik, mert nem közölnek róluk többlethalálozási adatokat.

Lengyelország: plusz 140 ezer halott

Ebben az időszakban Lengyelországban ugrott meg leginkább a halálozás, az elmúlt öt év átlagához képest több mint 45 százalékkal, ami 140 ezer halottat jelent. Lengyelországon kívül csak Csehország van még 40 százalék felett. Egy újabb ugrás után Szlovénia következik (33 százalék), majd Bulgária, Belgium és Spanyolország hasonló számokkal. A most ismert adatok alapján

a magyar ősz volt a hetedik leghalálosabb Európában. Közel 19 százalékkal haltak meg többen az ilyenkor szokásosnál: több mint 36 ezren a korábbi évek 31 ezres átlagához képest.

Ezen az ábrán a járvány teljes időszakában végigkövethető a többlethalálozás alakulása. Ahol ismerjük a decemberi adatokat, ott azokat is feltüntettük. (Ha egy ország nevére viszi a kurzort, önállóan is összehasonlíthatja Magyarországgal. Ide kattintva pedig nagyban is megnézheti az ábrát.)

Látszik, hogy sehol sem fordult elő a tavaszi, spanyolországi helyzethez hasonló, amikor a szokásosnál 2,5-szer többen haltak meg. Akkoriban csak Belgiumban volt kétszeresnél nagyobb többlethalálozás, ősszel már Csehország, Lengyelország, Szlovénia és Bulgária is meghaladta ezt a szintet.

Magyarország a másfélszeres határt lépte át ősszel, hasonlóan tíz másik országhoz.

Látható, hogy egyes országok, amelyek nagyon megszenvedték a tavaszi időszakot, ősszel kevesebb veszteséget szenvedtek el. Ilyen Svédország is, ahol a tavaszi többlethalálozás szintén megközelítette a másfélszeres szinten, de ősszel a korábbi évek átlagánál kevesebben haltak meg.

Franciaországban, illetve Angliában és Walesben sem volt akkora pusztítás, mint korábban. Az olasz többlethalozás is elmaradt a korábbitól, de a másfélszeres szinten azért ismét meghaladta, szinte tökéletesen illeszkedve a magyar görbére.

A többlethalálozáson is látszik, amit amúgy is tudunk: a járvány első hullámát jobban megúszó közép-európai országokban ősszel robbant be igazán a vírus. Magyarország mellett Szlovénia, Bulgária és Csehország is.

A magyar többlethalálozás ezen az ábrán követhető hetekre bontva, nemcsak ősszel, hanem év végéig. Szeptember eleje és december vége közt 11696-tal haltak meg többen az előző évek átlagához képest. Később, ha minden ország adatszolgáltatása elér idáig, ez a szám is összevethető lesz a többiekével.