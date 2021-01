A Szex és New York folytatásának sztorijába beveszik a koronavírust is

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

„A koronavírus nyilván része lesz a történetnek, hisz ebben a városban élünk” – ezt Sarah Jessica Parker azzal kapcsolatban, hogy a járvány mennyi szerepet kap majd a Szex és New York nemrég beharangozott tíz részes folytatásában.

A Vanity Fairnek arról is beszélt, hogy a készülő, And Just Like That… című sorozatban nemcsak magánéleti problémákról esik majd szó, de politikai nézetekről és társadalmi problémákról is.

Lehet, hogy most természetesnek érzik megjeleníteni a New Yorkban játszódó sorozatban egy aktuális témát, vagyis a járványt, de a 2001-es szeptember 11-ei terrortámadásokat például teljes mértékben kihagyták a történetből. Még csak nem is említik azt, pedig a Szex és New York 1998 és 2004 között futott. Ez a szemléletváltás viszont ad egy kis reményt arra, hogy ez a sorozat picit talán tényleg más lesz.

(Variety)