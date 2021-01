Egy Trump nevű német férfi nyíltan árul az interneten „legális LSD-t”

Gondoltál már arra, milyen lenne, ha recept nélkül lehetne venni LSD-t, vagy egyszerűen a neten lehetne rendelni, sőt akár a bolhapiacon is megvásárolhatnád mindenki szeme láttára? Németországban ilyesmi történik éppen.

Carl Philipp Trump ugyanis legálisan árul az LSD Shop nevű oldalán – és reklámfogásként még bolhapiacon is – egy speciális LSD-származékot, a terve pedig az, hogy az ő oldala legyen az „LSD Amazonja”. A férfi egyébként nagyon igyekszik rájátszani arra, hogy állítása szerint – a szintén német származású – Donald Trump távoli rokona, bár kérdéses, hogy ez mennyire tesz jót az üzleti hitelességének.

A törvény tiltja, hogy az LSD-t, azaz a (6aR,9R)-N,N-dietil-7-metil-4,6,6a,7,8,9-hexahidroindol[4,3-fg]kinolin-9-karboxamid vegyjelű pszichedelikus szert árulják vagy fogyasszák az emberek, de ha vegyészek molekulák hozzáadásával megváltoztatják a klasszikus LSD szerkezeti képletét, elvileg már meg is kerülték a narkotikumokról szóló törvényt.

Így néz ki az „LSD Amazonja” Forrás: lsd.shop

Így persze valójában csak egy LSD-hez hasonló dizájnerdrogról van szó, de a hatása nagyjából ugyanaz lesz. Németországban 2016-ban vezették be az új pszichoaktív szerekről szóló törvényt, az NpSG-t. Ez hivatott megakadályozni az új dizájnerdrogok terjedését. Csakhogy amint a törvény betilt egy-egy terjedő cuccot, pár nappal később egy új, hasonló legális drog bukkan fel. Ebben a macska-egér játékban a drogterjesztők nyilván mindig lépéselőnyben vannak.

Az 1CP-LSD az LSD-hez hasonlóan a bőrről is felszívódhat, és sokórás pszichedelikus élményt okozhat. (A nagyon veszélyes, alig vizsgált és tesztelt, emiatt rendszerint kiszámíthatatlan hatású és minden valószínűség szerint veszélyes dizájnerdrogokról egyik kollégánk közreműködésével több éve egy erős dokumentumfilm is született Dizájneren címmel.) Trump nem az első, aki hasonló szerrel üzletel, de az első, aki látványosan, transzparensen, a hatóságok orra előtt csinálja. Az ügyvédei szerint ez teljesen legális, de a német sajtó szerint még érhetik meglepetések őt és a vevőit is, a plakátjait például le is szedte a rendőrség.

A 32 éves Trump azt mondja, egyre több vásárlója van, és a profitból a politikai céljait akarja megvalósítani, miután túl radikális volt a Baloldali Pártnak, és kizárták. Trump ugyanis a berlini Canisius-Kolleg jezsuita magángimnáziumba járt, és a szigorú intézmény arról lett ismert, hogy ott több diák is szexuális erőszak áldozata lett. Épp ezért Trump annyi pénzt akar csinálni, hogy beperelhesse a katolikus egyházat. A Business Insider szerint szinte összeesküvés-elméleteket idézve beszél a témáról, ahogy a Clinton házaspár és Jeffrey Epstein kapcsolatáról is, ebben pedig hasonlít Donald Trumpra, akit egyébként ő maga is ellentmondásos figurának tart.

Tinédzserként egy hentai/anime-weboldalt vitt, majd politológiát tanult Münchenben, és végül nemzetközi kapcsolatokból diplomázott a London School of Economics-ban. Elkezdett Bitcoinnal kereskedni, és 2017-ben már milliós nyeresége volt, de hamarosan sok pénzt veszített, és depresszióba esett. Kórházba került, majd különböző terápiákkal kísérletezett, így jutott el oda, hogy online megrendelte az 1P-LSD-t, ami az 1CP-LSD elődje lett.

Tavaly ősszel indította el a webshopját, két alkalmazottja van, és Berlinben, Münchenben meg Hamburgban is van irodájuk. Azt írják, senki se fogyassza a szert, mielőtt konzultált volna pszichológussal, és jogi okokból elméletileg nem is fogyasztásra árulják, hanem „kutatási céllal”.

Január elején elterjedt a pletyka, hogy az 1CP-LSD-t hamarosan betilthatják, de a hatóságok nem tudnak azonnal lépni. A Business Insider különböző hatóságokat kérdezett erről: volt, ahol meg voltak győződve arról, hogy a szer kereskedelme már most is törvényellenes, egy szövetségi minisztérium szerint viszont a törvény módosításáig csak figyelmeztetést küldenek ki. A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja már figyeli a szert, de még nem adott ki hivatalos értékelést az 1CP-LSD egészségügyi és társadalmi kockázatairól.

Jogi szakértők szerint a labilis jogi környezet miatt komoly pénzeket ebben az üzletágban egyelőre nehéz csinálni, hiszen a befektetőkre és a potenciális vevőkre is hat a bizonytalanság. Trump ennek ellenére magabiztos, azt állítja, már több mint 18 ezer eurót keresett október óta, de befektetőket keres, ugyanis hiába tudja az illegális LSD-nél olcsóbban árulni a kábítószert, most még nem tud profitot termelni.

Carl Philipp Trump megmutatja az 1CP-LSD-t az STRG_F riporterének. Forrás: STRG_F/Youtube

Ha pedig betiltják az 1CP-LSD-t, szerinte az se baj: a hollandiai vegyészek, akiktől a szert veszi, már keresik az új formulát, hogy azonnal lecserélhessék az árut egy új legális LSD-re. (STRG_F, Business Insider)