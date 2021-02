Még el se kezdődött Navalnij tárgyalása, de a híveit már összefogdossák

Reggel 4 hírlevél Amit 2021-ben tudni kell, minden reggel.

Kedden tartják Alekszej Navalnij orosz ellenzéki vezető bírósági meghallgatását, mely előtt az orosz hatóságok annak rendje és módja szerint megkezdték Navalnij tiltakozó híveinek őrizetbe vételét. A Reuters jelentése szerint az ellenzéki vezető hívei annak a moszkvai bíróságnak a közelében kezdtek gyülekezni, ahol a meghallgatást tartják majd. A brit hírügynökség szemtanúk beszámolójára hivatkozó jelentése szerint kora délelőtt már legalább húsz tiltakozót vettek őrizetbe.

Alekszej Navalnij, az üldözött orosz ellenzéki vezető hívei már kora délelőtt gyülekezni kezdtek a moszkvai bíróságnál, ahol a politikust akár három és fél év börtönre is ítélhetik. A hatóságok pedig el is kezdték letartóztatni őket. Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

A mai tárgyaláson Navalnijt akár három és fél év börtönre is ítélhetik. A hatóságok részben 2014-es, felfüggesztett börtönbüntetése szabályainak megsértésével vádolják Navalnijt, amit arra alapoznak, hogy az üldözött ellenzéki vezető az ősszel nem jelent meg esedékes felülvizsgálati meghallgatásán. Ez vitán felül igaz: Navalnijt ezidőben Németországban ápolták, miután Putyin titkosszolgálata minden jel szerint novicsok idegméreggel próbálta eltenni láb alól.

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

A 2014-es ítéletet az Emberi Jogok Európai Bírósága politikai kirakatpernek minősítette, a nyugati országok ez alapján Navalnij szabadon bocsátását követelik. A Kreml eddig visszautasította a kéréseiket.

Navalnij kilátásai nem túl rózsásak, legalábbis az orosz legfőbb ügyész hétfőn a politikus bebörtönzése mellett érvelt. Az is aggasztó előjel, hogy a bíróság a múlt héten már visszautasította 30 napos előzetes letartóztatása felfüggesztését.

Fotó: VASILY MAXIMOV/AFP

Navalnij mellett az elmúlt két hétvégén is tömegdemonstrációkat tartottak az egész országban. Az első tüntetéseken legalább kétezer, a most vasárnapi demonstrációkon új orosz rekordnak számító ötezer ellenzéki tüntetőt vettek őrizetbe. Őket a kormány hivatalos kommunikációjában "huligánoknak és provokatőröknek" bélyegezték.

Az orosz hatóságok erőszakos fellépését magyarázhatja, hogy Navalnij mellett rengeteg fiatal áll ki. Márpedig a felmérések szerint a 18-24 évesek körében nagyot esett Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin népszerűsége: 2019-ben még 36 százalékon állt, a legfrissebb mérések szerint ennek a korcsoportnak most már csak az ötöde kedveli. Ez igen aggasztóan hangozhat a közelgő, szeptemberi választások előtt. Mivel ez lesz az első választás az orosz alkotmány tavaly nyári módosítása óta, mely alapján Putyin akár 2036-ig is hatalmon maradhatna, a hatóságok szép eredményt szeretnének elérni rajta. Ennek részeként már most megpróbálják felszámolni Navalnij mozgalmát. (Via The Washington Post)