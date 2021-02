Oltassák csak be magukat bátran!

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Húszezer adat orosz oltás érkezett Magyarországra, a kormány összesen egymilliót rendelt a Szputnyik V-ből.

Amiről most jelent meg egy független szakértők által is ellenőrzött tanulmány, mely szerint 91,6 százalékban hatásos.

Bede Márton már ennek megjelenése előtt megírta, hogy hülyeség politikai okokból fanyalogni oltások miatt, a lényeg, h minél többen beadassák.

Ez tényleg megfontolandó jótanács, mert bár a második hullám visszaszorulóban van, de új variánsok is fenyegetnek.

Nagy felelőtlenség politikai meccset csinálni a koronavírus elleni védőoltások ügyéből, érvelt reggel megjelent publicisztikájában Bede Márton amellett, hogy mindegy, honnan jön az oltás, ha a vírus ellen hatékony.

Márpedig a szakértők szerint az orosz Szputnyik V hatékony, legalábbis erre jutottak egy húszezer főn végzett tesztelés előzetes eredményei alapján. A világ egyik legnevesebb orvosi szaklapjában, a Lancetben megjelent tanulmányuk szerint a nem hagyományos, de nem is az aktuális high tech mRNA-alapú vakcina 91,6 százalékban hatásos a vírus ellen, ez kimagaslóan jó érték.



Ebből az orosz vakcinából érkezett most húszezer adag. A kormány amúgy az EU-s beszerzésen kívül orosz forrásból egymillió adag vakcinát rendelt.

Ez még akkor is jó hír, ha amúgy most éppen elülőben van a járvány. Minden jel szerint túl vagyunk a második hullám csúcsán, hosszú ideje rendre száz alatti új fertőzöttet azonosítanak, és csökken a kórházban kezeltek száma is.

De a járványt végső soron csak úgy lehet megfékezni, ha a népesség elég nagy hányada immunissá válik a vírusra. Ez a vágyott nyájimmunitás, amely eléréséhez a legoptimistább becslések szerint is minimum a teljes népesség ötven százalékát kéne beoltani, de az új, a korábbinál fertőzőbb variánsok felbukkanása miatt valójában bőven efelett, hetven-nyolcvan százalékos átoltottságnál alakulhat csak ki.

Apropó, variánsok. A Stat News egészségügyi portál hasznos összefoglalót közölt a világszerte felbukkanó új variánsokról - bár tény, hogy annyira sokat ezekről még nem lehet mondani, hiszen a tudósok is még csak bőszen tanulmányozzák, miben térhetnek el a korábbiaktól.



A magyar kormány elég gavalléran állt a második hullámhoz. A nyár végén Orbán Viktor még személyes üzenetben buzdította a magyarokat, hogy még most utazzanak el a tengerhez, az éppen akkor gócponttá válló Horvátországba, hogy aztán egész szeptemberben tétlenül nézze az emelkedésnek indult fertőzési számokat. Ausztráliában nem tökölnek, ott most egy (1) új fertőzött miatt egy teljes államot, Nyugat-Ausztrália egészét lezárták.