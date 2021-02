Közpénzből szállítja nagyüzemben a meleg- és az abortuszellenességet a keresztény portál

444 Hírlevelek Hírleveleink házhoz visznek mindent, amit tudni kell.

Az elmúlt hetekben, hónapokban váratlanul és látszólag indokolatlanul gyakran bukkant fel egy magát kereszténynek mondó portál neve a hírekben. A vasarnap.hu közönségének mérete, olvasottsága önmagában nem indokolja a kitüntetett figyelmet, mégis, a nyilvánvalóan és vállaltan provokatív cikkeket a közpénzből kitartott kormányzati oldalak - és újabban az MTI is - rendszeresen szemlézik.

Nemrégiben jelent meg egy olyan írás a vasarnap.hu-n, melyben a családon belüli erőszakból csinált paródiát a szerző. A cikket azzal az ajánlóval rakták ki Facebookra, hogy „Szóval az van, hogy ha egy nőszemélyen manapság feltűnik bármilyen külsérelmi nyom, akkor azt fix hogy az ura csinálta. Ha nem szoknya van rajta, hanem nadrág, akkor valószínűleg combon rúgta a férje, annak a nyomait takargatja. Ide jutottunk”. A cikkre a Nem tehetsz róla, tehetsz ellene nevű, nőjogi Facebook-oldal is felhívta a figyelmet. Az írást nem sokkal később törölték.



Fotó: Nem tehetsz róla, tehetsz ellene/Facebook

Maradt viszont, és ma is olvasható az oldalon egy másik, nagy visszhangot kiváltó, Milyen jövő elé néz a „kétapukás” kisfiú? című írás. A véleménycikk szerzője ebben arról értekezik, hogy miért nem szabad „átlépni egy vörös vonalat”, azaz miért elfogadhatatlan, hogy meleg párok is örökbe fogadhassanak. Azt írja, maga az elképzelés is elmebaj, és végeredményben arra a következtetésre jut, hogy jobb lenne, ha a melegek a négy fal között lennének melegek, nehogy aztán Magyarország is olyan hellyé változzon, „melyet gyakorlatilag már teljes egészében kisajátítottak a homoszexuálisok”.

A portál reagált a 444.hu legújabb dokumentumfilmjére is: Trombitás Kristóf írt egy cikket arról, hogy elfogadhatatlan, hogy bárki el akarja venni a magyaroktól nemzeti szimbólumukat, a turulmadarat. A Gyilkosok emlékműve azt az 1945-ös, ép ésszel nehezen felfogható mészárlást eleveníti fel, amikor a XII. kerületben a nyilasok honfitársaikat kínozták meg és gyilkolták halomra, és amelynek közelében később egy sok vitát kiváltó turulszobrot emeltek.

Keresztény, fiatalos

A vasarnap.hu küldtetése saját bevallása szerint a fiatalok megszólítása, a közösségépítés, családi programok szervezése és a keresztény könnyűzene népszerűsítése. A kiadó a Kovács K. Zoltán Alapítvány, melyet a KDNP pártalapítványa, a Barankovics István Alapítvány egyik alapítójáról neveztek el. A 2018-ban bejegyzett szervezetet dr. Mészáros József, a Magyar Államkincstár elnöke képviseli. (Hogy csupán névazonosság-e, nem tudjuk, de a fent említett melegellenes és a nők bántalmazásáról szóló cikket is egy bizonyos Mészáros József jegyzi.)

Az alapítvány egyik fő tevékenysége a vasarnap.hu kiadása, beszámolói szerint 2018-ban 276 ezer forintból, 2019-ben viszont összesen már közel 37 millió forintból gazdálkodott. A vissza nem térítendő támogatást a Miniszterelnökség, a KDNP pártalapítványa és a Bethlen Gábor Alapkezelő nyújtotta, jobbára működési támogatásra. A beszámoló szerint a pénzt a portál üzemeltetésére, számítógépek beszerzésére, közösségi médiára, hirdetésre és a szerzők „kiküldetési költségeire” fordították.

A Miniszterelnökség az üldözött keresztényekkel kapcsolatos kommunikáció elősegítésére nyújtotta a 21 és fél milliós támogatást. A pénzt a beszámoló szerint a vasarnap.hu oldalon belül rovatként is üzemelő s4c.news, illetve sc4.hu oldalak működtetésére költötték. Itt a legfrissebb anyag egy Azbej Tristannal, a Miniszterelnökség Üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkárral készült podcast, mely „A sorosista liberálisok szerint a kereszténység egy elnyomó világnézet” címmel került fel az oldalra. A Kovács K. Zoltán Alapítvány az Emmitől 100 millió forintot kapott egy évre, a támogatás célja a keresztény könnyűzenei képzés és annak népszerűsítése.

A kiadó vezetője Kovács-Pifka Péter, aki tavaly február óta az üldözött keresztényeket segítő Hungary Helps vezérigazgatója. Kovács-Pifka korábban az EMET stratégiai tervezésért és európai uniós projektekért felelős főigazgató-helyettese volt, előtte a versenyszférában dolgozott. A portál már 2018-ban is létezett, de új lendületet akkor kapott, amikor 2019 szeptemberében Vágvölgyi Gergely lett a felelős főszerkesztő, Mészáros Erika pedig a helyettese.

Fotó: Bonum TV

A portál egyik legfontosabb célja a fiatalok megszólítása, a főszerkesztő Vágvölgyi Gergely saját bevallása szerint is kőkonzervatív. Egy 2019-es interjúban arról beszélt, szerinte rossz az az irány, amivel több fiatalt próbálnak visszacsalni a templomokba. „(...) komolyan gondolom, hogy van egyházon belül is egy nagyon erős liberális nyomás. Egy része ennek szerintem rendkívül tudatos, és szeretné az egyházat 'pépesíteni', lebutítani, a másik része pedig a kétségbeesés, jaj, nyúljunk valamilyen eszközhöz, mert azt látjuk, hogy kevesen vagyunk” - nyilatkozta akkor.

Csak a melegek ne

Nem sokkal azután, hogy átvette a portálnál a vezetést, Vágvölgyi egy erdélyi lapbemutató rendezvényen kifejtette, hogy

olyan keresztény újságot szeretne, ami ha kell, szókimondó, ugyanakkor az őszinteségével senkit sem bánt. Arról is beszélt, hogy nem lehet nem politizálni a jelenlegi környezetben, és nyíltan támogatják azokat a politikusokat, akik felvállalják és védik a keresztény értékrendet.

Vágvölgyi nem a vasarnap.hu főszerkesztőjeként ment neki először az LMBTQ közösségnek. Ő volt a főszerkesztője a már említett S4C.news nevű oldalnak, ami ma már a vasarnap.hu egyik rovata,. A portálon, melynek elsődleges témája a keresztényüldözés lenne, megjelent többek közt egy olyan írás is, melyben a szerző a melegeket a leprásokhoz hasonlította.

A politológus végzettségű, korábban a Demokratában és a 777 blogon is publikáló Vágvölgyi színrelépésével fokozatosan megváltozott a vasarnap.hu amúgy sem kimondottan visszafogott hangvétele. A portál egyik szerzője nekiment Lázár Ervin A hétfejű tündér című mesegyűjteményének, pontosabban annak a gyakorlatnak, hogy a nem eléggé fekete-fehér történeteket már óvodákban is felolvassák a gyerekeknek, meséinek, egy másik pedig azon háborodott fel, hogy létezik fekete Lego-figura. Nem átvitt értelemben, hanem tényleg. Logikája szerint az, hogy nemcsak fehér bábuk vannak a szettben, az érzékenyítés egy rossz formája. A szerző, Kaszab Zoltán szerint ebben a helyzetben „egy másfél éves gyermek ideológiai üzenetekkel találja szembe magát”.

Mindkét írást az a hergelőbotrány inspirálta, ami a Meseország mindenkié című mesekönyv körül alakult ki. A könyv, melynek szereplői kisebbségi csoportokhoz tartoznak, óriási ellenállást váltott ki keresztény-konzervatív és szélsőjobboldali berkekben, Dúró Dóra például nyilvánosan le is darálta. Több budapesti kerületben és magyarországi településen megtiltották, hogy a könyvet óvodákban olvassák fel, és amikor Orbán Viktort kérdezték róla szokásos rádióinterjújában, azt mondta, „hagyják békén a gyerekeinket”.

Vágvölgyi a Pride-nak is többször nekitámadt, és lapjában megjelent egy írás, melyben nyílt háborút hirdettek az LMBTQ-közösség ellen. De a főszerkesztő ellenséget talált más fronton is: nyílt levélben kérte számon Ferenc pápát, miután az kijelentette, hogy a homoszexuálisoknak joguk van arra, hogy családban éljenek.

A vasarnap.hu legutóbbi támadása a meleg apukák ellen nagy vihart váltott ki, és a közösségi oldalakon sokan fejtették ki róluk a véleményüket. Ezt zokon vették, és szerkesztőségi állásfoglalásban erősítették meg álláspontjukat. Ebben „mélységesen” elítélték „az LMBTQ-propaganda kíméletlen, embert nem tisztelő működését”.

Akolmeleg

A portál egyik meghatározó szerzője a félig szír származású Kassab Adonisz volt jobbikos önkormányzati képviselő és Magyar Gárda-tag, az oroszbarát, Nyugat-ellenes orientalista.hu főszerkesztője. Egy 2013-as videóban Kassab arról beszélt, hogy Szíriában tökéletes demokrácia van, és nem belső konfliktusok miatt robbant ki a háború, hanem külső befolyás eredményeképp. A vasarnap.hu szerzőjeként jegyzi a fent már említett cikket, melyben a melegeket a leprásokhoz hasonlította.

A portál kiemelt figyelmet fordít az abortuszellenességre is, ami önmagában kevéssé meglepő, hiszen keresztény értékeket képvisel. Ugyanakkor a témában a közelmúltban megjelent cikkek a bigott, radikális csoportok kérlelhetlenségét tükrözik. Vágvölgyi korábban azt mondta, szerinte ha népszavazás lenne Magyarországon az abortuszról, ők „nyernének” - jelentsen ez bármit is. „A melegházasság kapcsán ez már nem biztos.

Ez a harc arról szól, hogy húsz év múlva legyenek még olyan rezervátumok, ahova ki merjük engedni a gyereket, ahol elengedheti magát, mert otthon van”

- mondta 2019-ben.

A vasarnap.hu az állami pénzzel kitömtött s4c.news-on kívül „integrálta” a szintén a keresztény értékrend népszerűsítésére specializálódott csaladhalo.hu oldalt is. A portált a Családháló Alapítvány által működtette, több tízmilliós állami támogatást kaptak többek közt közösségi programok, családi közösségi találkozók megszervezésére és drogprevenciós programra. Költözésüket a vasarnap.hu-ra tavaly márciusban jelentették be.

Az világosan látszik, hogy a portállal a kormánynak tervei vannak. Súlytalansága ellenére ahol csak tudja, szemlézi cikkeit a jobboldali sajtó, sőt, már az MTI is. A munkatársak között szerepel még a HírTv munkatársa, Földi-Kovács Andrea, és az abortuszról és a melegekről mindig szívesen író Trombitás Kristóf is, aki korábban a köztévén vezetett egy műsort, melyben arról volt szó, hogy hogyan lehetne meggyógyítani a melegeket.

Címlap/fejléc illusztráció: Botos Tamás/444.hu