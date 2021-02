Főiskolai vezetők fenyegettek meg egy 18 éves orosz diákot, amiért elment az egyik Navalnij-tüntetésre

Rendkívüli hírlevél Amit 2021-ben azonnal tudni kell.

A permi műszaki főiskola egyik diákja, Darija Kuznecova is ott volt január 31-én a Navalnij melletti tüntetések egyikén, ami miatt az iskola vezetői behívták őt egy „elbeszélgetésre” későbbi tanulmányairól. Kuznecova a beszélgetést felvette és elküldte egy újságnak, a Meduza pedig lefordította angolra.

A lány elmondása szerint két, az iskolában dolgozó nő látta meg őt a tüntetésen, még intettek is egymásnak, és megkérdezték tőle, hogy mit keres a tüntetésen, amire a lány csak annyit tudott válaszolni, hogy de hát ők is ott vannak épp. Tíz perc múlva üzenetet kapott, hogy menjen be az iskolába az anyjával együtt, majd miután a lány közölte, hogy anyja nem ér rá, azt mondták, akkor menjen egyedül.

Darija először telefonon érdeklődött, hogy miért kell bemennie. Azt mondták, azért hívták be, mert „olyan helyre ment el, ahova nem kellett volna”, és amikor visszakérdezett, hogy mégis milyen helyet értenek ez alatt, azt válaszolták, „pontosan tudja, mire gondolnak”.

Az iskolában a tanulmányi osztály vezetőjével beszélt, aki olyanokat kérdezgetett tőle, hogy „bajba akar-e keveredni”, majd közölte vele, hogy menjen tanulni inkább Amerikába. Miután Darija elmondta, hogy amint lediplomázott, már megy is, a tanulmányi osztály vezetője azt mondta, hogy „az biztos, hogy itt nem diplomázik le”.

„Menj csak tüntetni. Aztán meglátjuk, hova jutsz vele. Engem is kifejezetten érdekel. Szarsz az államra ahol élsz, az államra ami etet téged és tetőt ad a fejed fölé. Mondd csak, nem kapsz eleget az államtól? Hmm? Itt élsz a kollégiumban és még pénzügyi támogatást is kapsz”

– vágta Darija fejéhez, aki közölte, hogy egyébként a szüleivel él, és mindössze egy hónapot lakott a kollégiumban. Ezután politikai nézeteiről kérdezte a diákot a tanulmányis vezető, aki úgy fogalmazott, hogy Darija szerinte „ragaszkodik ezekhez a buzikhoz, akik azt akarják, hogy a fiúk a fiúkkal a lányok pedig lányokkal éljenek”.

Azt is mondta a diáknak, hogy biztos „Németországból kaptak parancsot arra, hogy tüntessenek”, majd hozzátette, hogy neki sem tetszik sok dolog, de Darija még gyerek, és ezt nem értheti. „Vissza kellene küldeni titeket a kilencvenes évekbe, hogy úgy éljetek, ahogy mi éltünk. Mi túléltük azokat az éveket, és örülünk, hogy Oroszországban élünk. Voltál már külföldön? Sok országban jártam, és láttam, hogyan élnek az emberek” – mondta a tanulmányis, mire Darija elkezdte sorolni az országokat, ahol már járt, az osztály vezetője pedig úgy válaszolt: „És láttál ott bármi jót?”

Végül közölték Darijával, hogy az oktatási minisztérium már kért egy listát azokról, akik részt vettek a tüntetéseken. Utóbbit a Zvezda kérdésére a minisztérium cáfolta, és hozzátették, hogy „a politika nem gyerekeknek való”.





Alekszej Navalnijt január 17-én vették őrizetbe a moszkvai repülőtéren, amikor visszatért Németországból, ahol egy klinikán lábadozott, miután augusztusban az orosz titkosszolgálat megpróbálta a Novicsok nevű méreggel meggyilkolni. Merénylőit részben maga Navalnij leplezte le, amikor egyiküket álnéven felhívta, a férfi pedig bevallotta neki a gyilkossági terv részleteit. A tüntetések azután kezdődtek, hogy kiderült, február 15-ig őrizetben tartják az ellenzéki politikust, aki ezután egy videóüzenetben arra szólította fel támogatóit, hogy menjenek az utcára tüntetni, de ne miatta, hanem a saját jövőjük miatt.