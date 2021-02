Csehországban csak akkor oltanak az orosz vakcinával, ha már engedélyezték az európai hatóságok

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Csehország csak azután fogja használni az orosz vakcinát, ha azt az európai uniós szervek jóváhagyták, jelentette ki Andrej Babis kormányfő szerdai belgrádi látogatása előtt. A cseh miniszterelnök egészségügyi szakértőkkel együtt indult Szerbiába, hogy ott a koronavírus-járvány elleni oltóprogramról szerezzen tapasztalatot. Babis pontosította az újságíróknak előző nap tett kijelentését, miszerint Prága nem zárja ki, hogy az oltóanyagok beszerzésében maga is követné a magyarországi modellt. Most hozzátette:ha szereznének is az uniós szervek által még nem engedélyezett vakcinákból, azokat csak akkor ha használnák, ha az Európai Gyógyszerügynökség engedélyét megkapta.

"Amíg én vagyok az egészségügyi miniszter, addig az EU-ban még jóvá nem hagyott vakcinával nem fogunk oltani Csehországban"

- erősítette meg a miniszterelnök szavait Jan Blatny tárcavezető. (MTI)