50 milliárd forintba kerülhetett a kínai vakcina

A kínai Sinopharm vakcinája lényegesen drágább az orosz Szputnyikénál, Gulyás Gergely „emlékezete szerint” 10 ezer forint fölött van egy oltóanyag ára. A kínai vakcinából 5 millió adagot vettünk. Az így összesen 50 milliárd forint.

A kínai vakcina áráról Gulyás a kormányinfón beszélt, egy kérdésre válaszolva. Nem teljesen világos, hogy a miniszter a 10 ezer forintot egy adagra vagy egy embernek szükséges két adagra adta meg. A kérdésben az orosz vakcina két adagjának az ára szerepel, Gulyás a válaszban egy kínai oltóanyag árát említi.

Egyértelmű lenne, ha publikus lenne a szerződés, de nem az. (Az orosz vakcinák esetében Szijjártó azt mondta, hogy tiszteletben kell tartani a szerződés titkosságát.) Az orosz és a kínai vakcinaszerződéseket közérdekű adatigényléssel kikértük a múlt héten a Külügyminisztériumtól, de nem kaptunk még választ.

Azt, hogy Gulyás egy vakcina árára gondolt, amikor 10 ezer forintról beszélt, alátámasztja az is, hogy egy korábbi kormányinfón azt mondta: nem hiszi, hogy nagy mértékben eltérne a kínai vakcina ára a Pfizerétől, ami 30 dollár (cirka 8 800 forint).

Eltért, ezek szerint fölé. A kínai vakcina így nem csak a két generációval újabb Pfizernél drágább, hanem sokkal többe kerül az egy generációval újabb AstraZenecánál és a Szputyiknál is.

Gulyás azt mondta, hogy az ár másodlagos, mert tavaly a járvány naponta 12 milliárdos kárt okozott a gazdaságnak. Ezért bármilyen drágán is veszünk vakcinát, a józan ész határain belül, összeségében még mindig olcsóbb, ha ma tudunk drágább vakcinával oltani, mint esetleg egy hónap múlva egy olcsóbbal.

Szijjártó Pétertől korábban az Index kérdezte meg, hogy mekkora különbség van árban a kínai és az európai uniós közös stratégia keretein belül beszerzett vakcinák ára között. Szijjártó előbb azt válaszolta, hogy „mindegyik olcsóbb annál, mint egy ember élete”, majd a visszakérdezésre, hogy akkor a kínai drágább, mint az uniós vakcina, azt mondta: „a be nem érkezett vakcinánál nincsen drágább”. A kommunikációját ismerve Szijjártó aligha hagyta volna ki a ziccert, hogy olcsóbban vettünk kínai vakcinát, mint ahogy az EU szerzett be nyugatit.

A kínai oltóanyagból már jövő héten érkezik félmillió darab. A beszállítást már korábban engedélyezte az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, miután egy kormányrendelet lazított az ellenőrzési szabályokon, és elegendőnek tartotta, ha a vakcinát engedélyezték akár csak egy, az EU-val a csatlakozásról tárgyalásokat folytató országban - ez lenne Szerbia - és beoltottak vele már legalább 1 millió embert. (Az OGYÉI az engedélyt egyelőre nem publikálta a honlapján. Ezt is kikértük közérdekű adatigénylésben, még nem kaptunk választ. Gulyás szerint az oltások beadása előtt majd megjelenik az engedély.)

Hiába az engedély, feltételezhetően a kínai esetében is szükség lesz a beérkező vakcinaszállítmány laboratóriumi vizsgálatára, akárcsak az orosz esetében. Ez a Szputnyiknál 2-3 hetet vett igénybe. Vagyis ha be is érkezik majd a kínai vakcina, azzal még nem kezdenek el oltani a jövő héten.