Júniusban kezdik a pesti alsórakpart gyalogosbarát átépítését a Margit híd és a Kossuth tér között

Megújul a pesti alsórakpart a Margit híd és a Kossuth tér között, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon.

„A rakpartok gyalogosbarát megújítását első lépésben a pesti alsó rakpart Kossuth tér és a Margit híd közötti szakaszon kezdjük el, a mintegy 500 méter hosszú szakasz hiányzó gyalogos kapcsolatának megteremtésével. A tervek tavalyi év elején érkeztek be a hivatalba, de mivel ezek még az előző városvezetés elképzeléseit tükrözték, és nem egyeztek az új városvezetés elvárásaival, ezért a projekt áttervezése mellett döntöttünk” - írja Karácsony.

A tervek szerint:

a meglévő út felújításával egyidőben összefüggő, 4-5 méter széles gyalogos sétányt alakítanak ki a forgalom 30km/h-s csillapításával,



a gyalogos sétány arculata a rakpart Parlament előtti szakaszának kialakításához fog illeszkedni, gránit kockakő burkolattal, emellett a projekt során 35 db talajkapcsolatos fát is ültetünk a sétány mentén, és a szalagkorlátot is kiveszik,



annak érdekében, hogy a sétánynak legyen elég helye, a Markó utcai lehajtó támfalát is átépítik.



Karácsony azt is írja, hogy bár elkötelezettek a kerékpáros közlekedés feltételeinek javításában is, „a rakpart ezek szakaszának szűk keresztmetszete nem teszi lehetővé a kerékpársáv kialakítását, így a kerékpárosok továbbra is a felső rakpartot tudják igénybe venni a biztonságos közlekedéshez.”

Pénteken nyílt közbeszerzési felhívás tettek ki a kivitelezési munkák elvégzésére, az építkezés pedig várhatóan júniusban kezdődik és 2021. december 31-én fejeződik be.