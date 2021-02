Hadházy megnézte a 25 milliós ludasi minipiacot, majd találkozott az azt védő polgármesterrel is

Több 444 videó?

„Azt jól látta a képviselő úr, hogy magának a pályázatnak a projektnek a teljes összege igen, ennyi” – válaszolta Vargáné Csengeri Mónika, Ludas polgármestere Hadházy Ákos kérdésére, hogy jól látta-e, hogy a faluban épült piac – egy 150 négyzetméternyi, félig térkövezett rész, négy bódéval, négy négyzetméternyi rácsos résszel és egy rozsdásodó mosdókonténerrel – 25 millió forintba került.

A polgármester korábban egy Facebook-videóban „méltatlan támadásnak” nevezte, hogy Hadházy szerint csalás volt a ludasi építkezés, más környékbeli piac-beruházáshoz hasonlóan.

Hadházy Ákos ismét leutazott Ludasra, ahol most videózott is. Facebookján megmutatta az uniós támogatásból épült minipiacot, majd találkozott a polgármesterrel, aki azt mondta, a piac azért lett ilyen kicsi, mert az emberek „nem egy gigantikus méretű nagy piacot szerettek volna”, és nem érti, hogy „miért jó bárkinek is, hogy most, amikor végre elindult valami, akkor ezt a fejlődést megállítsa”.