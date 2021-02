Ne fajuljon az ellenzéki boksz kocsmai verekedéssé

Több 444 videó?

Ezt a szocialista Molnár Zsolt mondta a Republikon Intézet Kampány ellenszélben című keddi fórumán. Arra utalt, hogy Zuglóban a Momentum és az MSZP között már most csúnyán elfajult a küzdelem, pedig az előválasztás még el sem kezdődött.

A beszélgetésen az LMP-t Ungár Péter, a szocialistákat Molnár Zsolt, a Momentumot Hajnal Miklós, a Jobbikot Brenner Koloman, a Párbeszédet Dorosz Dávid, a DK-t Sebián-Petrovszki László képviselte. A politikusok azt vázolták fel, hogy a szövetségre lépett pártoknak milyen kihívásokkal kell majd szembenézniük a 2022-es országgyűlési választás kampányában.

Előválasztás, de mikor?

Abban már korábban megegyeztek, hogy előválasztáson dől el, hogy kik lesznek az ellenzéki jelöltek, és ki lesz a miniszterelnök-jelölt. Az előbbit egyfordulósra, a utóbbit kétfordulósra tervezik. Ezen felül viszont vannak még vitás ügyek. A Momentum ragaszkodik hozzá, hogy online is lehessen szavazni, más ellenzéki pártok, például a Demokratikus Koalíció ezt kockázatosnak tartják, mert ha nem elég stabil a rendszer, akkor abba kívülről belenyúlhatnak.

Az előválasztás időpontjában sincs még egyetértés. Amennyire az óvatoskodó mondatokból kivettem, Molnár Zsolték szeptemberre tennék, amikorra talán már enyhül a járványhelyzet. A Jobbik viszont nyár elején szeretné letudni, hogy szeptemberre már túl legyenek az előválasztás okozta konfliktusokon.



Molnár március 15-re ígért végső menetrendet.

Mit szabad és mit nem?



De ami ezeknél is fontosabb, hogy egyelőre nem készült el az előválasztások etikai kódexe. Hajnal Miklós arról beszélt, hogy minden jelöltre vonatkozó szabályrendszerre van szükség.



Meg kell határozni, hogy mit szabad, és mit nem, mi fér bele, mi nem.

Ezen a ponton tértek rá a zuglói acsarkodásra. A kerület erős embere a szocialista Tóth Csaba. A Momentum bejelentette, hogy az előválasztáson Hadházy Ákost indítja el vele szemben. Erre az MSZP-s politikus begurult, és egy fideszes politikus Hadházy Ákost támadó videóját kezdte terjeszteni. Fekete-Győr András pedig a Telexnek adott interjújában arról beszélt, hogy Tóth Csabáról nem mondható el, hogy tisztalelkű és becsületes ember, és szerinte a zuglóiak az elmúlt években meg lettek lopva: „Parkolási maffia és közétkeztetési maffia, hogy csak két dolgot említsek. Máshol is ez megy persze, de Zugló elhíresült, ezért ott kell kezdeni a rendrakást.”

Hajnal Miklós azt mondta az esetről, hogy Hadházy Ákos elegánsan kezelte eddig a konfliktust. Tóth Csaba öngólt lőtt azzal, hogy kijött a fideszes videóval. Szerinte nem hadüzenet jelöltet indítani, ehhez minden pártnak joga van.

Molnár Zsolt lecsapott a focis hasonlatra: „Hogy ki lőtt öngólt, azt majd a választók eldöntik.” Szerinte nem fér bele maffiaváddal támadni a másikat bizonyítékok nélkül. Hadházy a negatív példa, hogy hogyan nem szabad egy ilyen versenyt elindítani: „Ne fajuljon a boksz kocsmai verekedéssé!” Ungár Péter rákontrázott Molnárra. Szerint sem szabadna vádakat egymás fejéhez vágni. Azt javasolja, hogy ne személyek versengjenek, hanem ideológiák. Szerinte erre a 2019-es főpolgármesteri előválasztás volt a jó példa.



Door to door



Az LMP-s politikus azt is kifejtette, hogy a legnagyobb hátrányuk a Fidesszel szemben a médiahátrány. Szerinte nem is az online újságok miatt egyenlőtlen a küzdelem, hanem a kormány befolyása alatt álló megyei lapok miatt, amik olyan réteget szólítanak meg, akiket máshogyan nem lehet.

Azt is kifejtette, hogy a Fidesznek sokkal több pénze van, mint a hat pártnak együtt, így nem lesz lehetőségük plakátkampány indítására.

Dorosz Dávid úgy fogalmazott, hogy „minden ellenünk fog jönni.” Szerinte a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy egy autoriter rendszert csak az emberek személyes bevonásával lehet legyőzni, ehhez mozgalomszerűen, a terepen kell mozgósítani.



Szerinte azt kell érzékeltetni, hogy nem minden a Karmelita kolostorban dől el, nem egy ember akaratán múlik milliók sorsa. El kell hitetni, hogy másnak is van lehetősége beleszólni az ügyekbe.

Sebián-Petrovszki László arról beszélt, hogy számítanak rá, hogy a Fidesz be fog avatkozni az előválasztásba. Szerinte nem generálisan hekkelik majd meg a voksolást, csak a fontos helyeken próbálják meg elérni, hogy a nekik kedves jelölt legyen a befutó, mert mondjuk arra már be van készítve egy adag lejárató anyag. Egyes helyeken néhány száz megjelenő fideszes átformálhatja az eredményt. A DK politikusa arról is beszélt, hogy széles tömegek vannak, akiket online, a Facebookon nem lehet elérni. Emiatt hagyományos eszközökre, szórólapra, személyes találkozóra, door to door kampányra lesz szükség. És arra is fel kell készülni, hogy a postás nem mindenhol fogja kivinni az ellenzék anyagait. Kiemelte, hogy 22-ben minden szavazókörbe kell legalább egy ellenzéki biztos, akik fel is vannak készülve a fideszes trükkökre. Ismerjék a szabályokat és szabálytalanságokat, hogy ne váljon érvénytelenné az ellenzékiek szavazata.

Amíg hűbéri rendszer van, addig nehéz leváltani a Fideszt

Hajnal Miklós arról beszélt, hogy a Fidesznek hatalmas az információs előnye. Ugyanis a Nézőpont intézet és a Századvég nem csupán manipulál, hanem hatalmas mennyiségű információt gyűjt be a pártnak. Szerinte ez nem egy behozhatatlan előny. Jól kell koordinálni, össze kell hangolni az ellenzéki közvélemény-kutatásokat, meg kell osztani egymással a kutatásokat. És akkor az információs hátrányt is be lehet hozni.

Brenner Koloman úgy látja, hogy kamupártok ugyan mind a szélsőjobb-, mind a szélsőbaloldalon megjelentek, de az állampolgárok már tudatosabbak, mint korábban, így ő nem tart attól, hogy érdemben szavazatot halászhatnak el. Nagyobb probléma, hogy a kisebb településeken a helyi polgármesterek befolyásolják, megfélelmlítik a választókat. Ezeket a kísérleteket le kell leplezni. Amíg hűbéri rendszer van, addig azt ki is fogja használni a Fidesz.