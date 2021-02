Stummer János Pintér Sándorral tárgyalt a Puskás Aréna alá tervezett alagútról

Több 444 videó?

„Egyelőre nem lesz Orbán-alagút, és ahogy a Kormány eddig tervezte, már biztosan nem is lesz” - írta a Facebookra feltöltött videójához Stummer János jobbikos parlamenti képviselő, a nemzetbiztonsági bizottság elnöke. Stummer kedden hozta nyilvánosságra, hogy a kormány egy titkosított beruházással kétmilliárdért építene alagutat a Puskás Aréna alá. Akkor a képviselő azt mondta, tudja, hogy ezt az információt nem hozhatta volna nyilvánosságra, de kész felelni a tetteiért, hiszen mivel a nemzetbiztonsági bizottság fideszes tagjai átnyomták a feje fölött a kezdeményezést, már csak a nyilvánossághoz fordulhat.

Erre később reagált a Puskás Aréna vezetése is, azt írták, a tervezett átjáró egy 50 méter hosszú autós aluljáró.

Stummer most Pintér Sándor belügyminiszterrel egyeztetett az alagútról, és arra kérte a belügyminisztert, hogy a tervezett beruházást a 2022-es országgyűlési választásig halasszák el, vagy legalább nyílt közbeszerzést írjanak ki hozzá. Arra is megkérte a belügyminisztert, hogy többé ne forduljon elő, hogy olyan titkosított beadványok kerülnek a nemzetbiztonsági bizottság elé, melyekről később kiderül, hogy semmilyen titkolnivaló nem is volt bennük.

Az egyeztetésről a Belügyminisztérium is kiadott egy közleményt, azt írták:

„A megbeszélésen Stummer János kifejtette, hogy nem kapott kellően alapos tájékoztatást a beruházás tartalmi részeiről. A nemzetbiztonsági bizottság elnöke - jelenlegi ismeretei alapján - több javaslatot tett a beruházással kapcsolatban. A két vezető megállapodott egy szakmai egyeztetés összehívásában, a javaslatok közös áttekintésében.”