Heteket vesztegetett el a kormány a szigorítások bevezetésénél

„A második hullámot kivédtük, már a földre vittük, már csak le kell szorítani, hogy ne indulhasson el egy harmadik hullám” – mondta január 3-án Orbán Viktor.

Ehhez képest a második hullám el sem ült, már jött a harmadik. Most pedig már szigorításokat is kellett hozni. Amivel érthetetlenül sokáig kivárt a kormány.

Bár Gulyás Gergely a szigorítások bejelentésekor az elmúlt három nap romló adataira hivatkozott, messze nem az elmúlt három napban derült ki, hogy ismét drámai a járványhelyzet.

A harmadik hullámnak sokkal régebb óta voltak jelei. Már január utolsó hetében kezdett el emelkedni az új fertőzöttek száma. Ekkor még nem nagy mértékben, akár stagnálásról is lehetett beszélni.



Februárban viszont már egyértelmű volt a növekedés. Ha mi láttuk, akkor a szakértőknek is minden bizonnyal feltűnt.

Nem annyira bonyolult, a napi adatot nem az előző napival érdemes összehasonlítani, mert a hétvégén kevés tesztet végeznek, ezek eredményei hétfőn-kedden jelennek meg a jelentésben. Így a hét elején mindig kevesebb fertőzöttet jelentenek. Jobban jelzi a folyamatokat, ha a napi adatot az előző hét azonos napjával hasonlítjuk össze.

A lenti táblázaton látszik, hogy a napi adatok az előző hetihez képest már január végén emelkedni kezdtek. Februárban egész hónapban egyetlen egy olyan nap volt, amikor nem volt magasabb az aznap jelentett új fertőzöttek száma az előző hetinél.

Azokat. számokat emeltük ki, amik magasabbak az előző hetinél. Februárban csak egy kivételével az össze nap ilyen volt.

Bár ez a számok alapján már ekkor rég világos volt, Müller Cecília országos tiszti főorvos február 18-án jelentette be, hogy a második hullám még le sem csengett, de már itt a harmadik. Közben a kormány ekkor inkább a nemzeti konzulációval volt elfoglalva, ami a nyitásról (!) szólt.

A harmadik hullámot már minden bizonnyal a brit mutáns hajtotta, bár nálunk - több országtól eltérően - a vírus új variánsainak a terjedéséről csak csöpögtetve adnak információkat. Ez a jelek szerint valóban fertőzőbb, és gyorsabban okoz súlyos tüneteket. Ezért is lett volna fontos, hogy minél gyorsabban, akár radikális intézkedésekkel megszakítsuk valahogy a terjedését.

Müller Cecília bejelentését viszont semmilye intézkedés nem követte.

Majd jött Orbán Viktor múlt csütörtökön, és bejelentést tett egy facebookos videóban. Drámai volt, amit mondott:

„Csupa rossz hírem van. A helyzet úgy fest, hogy az egész járvány, az egész eddig tapasztalt járvány legnehezebb két hete előtt állunk. Az újfajta mutációk megjelenése miatt a fertőzések száma erősen nő és nőni fog.”

Azt mondta, olyan terhelés lesz a kórházakon, mint amilyen még nem volt. Minden orvosra, minden ápolónőre, minden lélegeztetőkészülékre szükség lesz. De semmilyen intézkedést nem jelentett be. Még csak azt sem, hogy elhalasztják az egészségügyi dolgozók új szolgálati szerződésének a bevezetését, ami pedig komoly feszültségeket okozott a rendszerben, éppen akkor amikor Orbán szerint olyan terhelés vár az egészségügyre, amilyen még nem volt, és minden orvosra és ápolónőre szükség lesz. (A Szent Imrében éppen covidosokat is ellátó intenzíves ápolóból mondott fel 17 hétfőn.)

Másnap, múlt pénteken is megerősítette Orbán, hogy „a helyzet valóban drámaian romlik”, de csak annyit jelentett be, hogy „el kellett rendelnem egy emelt szintű készültséget a kórházakban”, illetve szigorú utazási korlátozásokat kért, mert „ha most kiengedjük az embereket Afrikába, ők kimennek, mert most olcsó, utána hazajönnek, és hazahozzák a sokkal gyorsabban terjedő vírusmutáns-fajtákat, hiszen most is azért futnak föl a számok, mert egy új mutáns jelent meg, még erre rájön nekünk egy Afrikából hazahurcolt mutáns, na, akkor kész vagyunk”. Orbán ekkor már pontosan tudta, hiszen az operatív törzs üléséről ment a rádióba, hogy a dél-afrikai variáns megjelent Magyarországon is, azt be is jelentették pár órával később az operatív törzs napi tájékoztatóján.

Orbán még ekkor is arról beszélt, hogy „majd meglátjuk a következő néhány nap történéseinek fényében, hogy kell-e szigorítani vagy sem”. Nem lehet tudni, hogy mire számított. Mint múlt pénteken írtuk, Orbán már simán szigoríhatott volna akkor is a számok alapján, sőt, hetekkel korábban is. Azóta pedig mindenképpen.

Vasárnap még megerősítette, hogy a harmadik hullám erősebb lesz a másodiknál, de még mindig nem történt semmi. Leszámítva, hogy Orbánt beoltották.

Ezzel párhuzamosan a kormány kommunikációjában ment a brüsszelezés a vakcinák lassú érkezése miatt, azt állítva, hogy minden nap számít, hiszen naponta több ezren fertőződnek meg, 100-150 halnak meg naponta, nincs vesztegetni való idő.

Január utolsó hetéhez (8 012 új fertőzött) képest február utolsó hetében (25 576 új fertőzött) 219 százalékkal többen fertőződtek meg. És március elején eddig még tovább nőtt az új fertőzöttek száma. (Ezen a héten 53 százalékkal több új fertőzöttet regisztráltak, mint a múlt hét első négy napján.)





Müller Cecília február 18-i bejelentése óta a számok megállíthatatlanul emelkednek. Akkor 4 021-en voltak kórházban. Most 6 554-en. 332-en voltak lélegeztetőn, most 639-en. Aznap 104 halálesetet jelentettek. Most 152-öt.