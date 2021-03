Bezárnak az óvodák és iskolák, két hétre bezár szinte minden üzlet is

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Jelentős szigorításokat jelentett be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a kormány heti tájékoztatóján: bezárnak az óvodák és az általános iskolák is, valamint két hétre bezár szinte minden üzlet is.



Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A kormány ezen a héten nemcsak szerdán, de csütörtökön is ülésezik a járvány miatt, és mivel a tájékoztató még a nap folyamán is tart, ezért akár további döntések is elképzelhetőek, ezeket vélhetően Orbán Viktor mondja majd el pénteki rádióinterjújában.

Gulyás elmondta, hogy a számok világosak, akár az új fertőzöttek számáról, akár a halottak számáról van szó. A terjedés sebessége nő, a reprodukciós ráta az egyik legmagasabb Európában, és a harmadik hullám erősebb, mint a második volt.

Már a jövő héten Magyarország lehet a legátoltottabb ország az Európai Unióban, de ez sem elég a járvány jelenlegi tendenciájának megállításához. Szakértők egyértelmű tanácsa alapján ezért a találkozások szigorú korlátozására van szükség. Ha most nem zárnának, nemcsak még több áldozata lenne a járványnak, de a nyitás is később jöhetne csak el, mondta el Gulyás.

A bejelentések értelmében április 7-éig, azaz a tavaszi szünet végéig bezárnak az óvodák és általános iskolák, a középiskolákban és egyetemek az eddigi digitális tanrendben mennek tovább. Hogy az óvodák és általános iskolák mikortól, azaz péntektől vagy jövő hétfőtől zárnak-e be, az nem derült ki Gulyás tájékoztatásából.

Március 8-a és 22-e között az üzletek is bezárnak, kivételt jelentenek az élelmiszerboltok, a patikák, a drogériák és a benzinkutak. Ugyanebben az időszakban minden szolgáltatás is bezár, kivéve a magánegészségügyi intézményeket.

Ahol lehet, ott az otthoni munkavégzésére kell átállni, és a bértámogatási-adókedvezményi rendszert kiterjesztik azokra a szektorokra is, melyeknek most kell bezárniuk.

És minden közterületen kötelező lesz a maszkviselés.

A kormány tervei szerint a nyitás március 22-étől indulhat el, fokozatos lépésekkel.