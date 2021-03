A dalai lámát is beoltották

Több 444 videó?

Megkapta a koronavírus elleni oltás első adagját a dalai láma egy dharamszalai kórházban vasárnap. A 85 éves buddhista vezető miután beoltották az AstraZeneca Indiában gyártott vakcinájával, mindenkit arra biztatott, hogy oltassák be magukat. Az egyik kórházban dolgozó orvos elmondta, hogy a dalai láma mint egyszerű közember jelentkezett be és nemcsak ő, hanem a vele élő tíz személy is megkapta az első dózist.

Az indiai kormány azt a cél tűzte ki, hogy július végéig közel 300 millió embert olt be. Az országban egyelőre az AstraZeneca és Biotech termékeit engedélyezték.