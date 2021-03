A kormány nyilvánosságra hozza a vakcinaszerződéseket

Több 444 videó?

Az adatok alapján a harmadik hullám felfutó szakaszban van még, és a harmadik hullám a második hullám legnehezebb napjainál is nehezebb lehet, közölte a szerdai kormányülés döntéseit ismertető tájékoztatóját Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.



Gulyás szerint az egyetlen terület, ahonnan jó híreket lehet mondani, az az oltás: 1,1 millió fölött van a beoltottak száma, és 300 ezer fölött van azok száma, akik már a második oltást is megkapták, ezzel az átoltottság terén második helyen vagyunk az Európai Unióban.

A miniszter kitért arra is, hogy néhány órával ezelőtt 450 ezer vakcina érkezett Kínából, ezzel összességében már egymillió vakcinát kaptunk onnan. Gulyás szerint az idősek beoltása már húsvétig megtörténhet. (A kormány korábban még arról beszélt, hogy húsvétig, azaz április 11-éig mindenkit beoltanak legalább az első adaggal, aki regisztrált, de Gulyás csütörtökön már azt mondta, hogy a kormány az év első felére tud majd beoltani minden regisztrálót.)

Gulyás kitért arra is, hogy bár messze az idősek körében a legmagasabb a regisztráltak aránya, de több százezer idős ember még mindig nem regisztrált, ezért őket Müller Cecília levélben fogja hamarosan megkeresni, hogy rábeszélje őket az oltásra. Csütörtök reggeli adatok alapján 3,2 millió közelében van az oltásra regisztráltak száma.

A miniszter elmondta azt is, hogy a kormány döntött arról, hogy 24 órán belül nyilvánosságra hozzák a kínaiakkal és oroszokkal kötött vakcinaszerződéseket. Ezeket már jó ideje próbáltuk mi is kikérni a kormánytól, de eddig azt is titkolták, hogy egyáltalán ki kezeli ezeket a szerződéseket. Az uniós vakcinabeszerzések szerződéseit nem lehet nyilvánosságra hozni, de Gulyás az Európai Bizottsághoz fog fordulni, hogy oldják fel ezt a tiltást. A kormány minden olyan oltóanyagot lekötött, ami még az év első felében megérkezhet, ugyanakkor a második félévre ígért vakcinák esetében nem rendeltek, mivel számításaik szerint akkora már mindenki be lehet oltva.

A gazdasági döntésekkel kapcsolatban Gulyás elmondta, hogy a bezárásokkal érintettel szektorokban döntöttek a bértámogatások kifizetéséről, illetve sem a járulékokat nem kell fizetnie a vállatoknál, ha pedig állami vagy önkormányzati ingatlanban működnek, akkor mentesülnek a bérleti díj fizetése alól is.

Újságírói kérdésre válaszolva Gulyás elmondta, hogy az orosz vakcina darabja 17 euró, azaz egy ember beoltása 34 euróba kerül, míg a kínai vakcina esetében a két dózis ára 63 euró.

Az egészségügyi jogviszonnyal kapcsolatos szerződésekkel kapcsolatban Gulyás elmondta, 727 olyan orvos volt, aki nem írta alá a szerződést, de új belépőből is van 420, azaz az egész országban háromszázzal csökkent az orvosi létszám.

Kérdezték Gulyást a kórházi adatokról, így arról is, hogy hányan vannak intenzív osztályon. Ez utóbbit a miniszter elfelejtette megválaszolni, helyette ismertette az operatív törzs által már reggel nyilvánosságra hozott számokat. A miniszter elmondta azt is, hogy 13 ezer fölött van a szabadágy-kapacitás, és 1900 fölött a lélegeztetőgépes ágy-kapacitás, de tudják, hogy a humán erőforrás biztosítása a legnehezebb. A miniszter úgy látja, hogy ez biztosított. Ugyanakkor látják azt is, hogy minden előrejelzés szerint 10 ezer fölé, akár jóval 10 ezer fölé is emelkedhet a kórházban kezeltek száma a következő hetekben.

A kérdéseink közül kettőt olvastak fel. Egyrészt azt, hogy ha Orbán Viktor és a kormány már február 25-én látta, hogy nagyon nehéz hetek következnek a járványban, miért nem döntöttek rögtön szigorításokról? Mi indokolta, hogy március 4-ig vártak? Ezzel kapcsolatban Gulyás elmondta,hogy a kormány ahogy meglátta, hogy a számok olyan mértékben futnak fel, ami intézkedést kíván, meghozták a döntést a szigorításról, és hangsúlyozta, hogy a kormány felelősségteljes döntést hozott ezen a téren.

Gulyás válasza azért nehezen érthető, mert Orbán Viktor már február 25-én arról beszélt, hogy csupa rossz híre van, és az előrejelzések szerint a járvány legnehezebb hetei jönnek, a variánsok miatt a fertőzöttek száma meredeken nőni fog, ehhez képest a szigorításokat csak március 4-én jelentették be, és ezek is lazábbak lettek, mint sok más európai országban.

A másik felolvasott kérdésünk úgy szólt, hogy hogyan lehetséges, hogy a Népegészségügyi Központ nem tudja, hány koronavírusos ember halt meg naponta, megyei bontásban az elmúlt hónapokban? Ha ők nem tudják, pontosan melyik állami szerv tudja? Ezzel kapcsolatban Gulyás elmondta, hogy minden nap nyilvánosságra hozzák a halálozási adatokat, és ő is csak egy budapesti-vidéki bontást kap, nem tud ennél részletesebb bontásról, de nem is látja, hogy mi jelentősége lenne annak.

Azzal kapcsolatban, hogy lehet-e nyitni húsvétkor, Gulyás elmondta, hogy a lezárások két hétre, március 22-éig vannak érvényben, és a jövő heti kormányülésen döntenek majd arról, hogy mi jöjjön utána, ez nyilván a járványhelyzettől fog függni.

Gulyás elmondta azt is, hogy múlt héten indult meg az operatív törzs és a kormány tagjainak oltása, ő Szputynikot kapott.

A múlt hétvégén tapasztalt oltási káoszról, amikor AstraZenecával oltották volna a 60 évnél fiatalabb krónikus betegeket, de végül annyira kaotikusan küldték ki az oltásra hívó SMS-eket, hogy végül lefújták az egészet, de ennek ellenére aki mégis elment, azt beoltották, Gulyás elmondta, hogy nem lesz az ügy miatt vizsgálat, mert nincs mit vizsgálni, és hazugság, hogy azon a hétvégén elmaradt volna a tömeges oltás. Ezt amúgy nem is állította senki, csak az astrazenecás tömeges oltásról volt szó. Ráadásul Gulyás elmondta, hogy 74 ezer oltásból 16 ezret így is beadtak azon a hétvégén, és nem gond, hogy a többiek ezen a csütörtökön és a pénteken kapják meg az oltásukat.

Az Európai Néppártból való kilépéssel kapcsolatban Gulyás elmondta, hogy ami késik, nem múlik, de most nem ez köti le a kormány energiáit. De az tény, hogy tárgyaltak az elmúlt hetekben Matteo Salvinivel vagy például a lengyel PIS-sel. A Fidesz semmiféle szélsőséggel nem akar együttműködni, de azt akarják, hogy legyen jobboldali párt az Európai Parlamentben, és szerintük a Néppárt már nem az. Azaz valóban vannak ilyen együttműködési tapogatózások, de most mindenkit leköt a járvány elleni védekezés.

Kérdésre válaszolva Gulyás elmondta, hogy az ősszel Budapestre érkező Ferenc pápa fog találkozni Orbán Viktorral és Áder Jánossal is, és természetesen a római pápát tisztelettel várják Budapestre.

A márciusi korlátozások a kormány számításai szerint hetente 0,1 százalékkal csökkenthetik a magyar GDP 2021-es teljesítményét.