Jeff Bezost, a világ leggazdagabb emberét hallgatná meg a vagyoni és jövedelmi különbségekről Bernie Sanders

Jeff Bezost, az Amazon alapítóját, a világ aktuálisan leggazdagabb emberét hívta be meghallgatásra a jövedelmi és vagyonkülönbségekről Bernie Sanders, a szenátus költségvetési bizottságának elnöke. Tény, hogy a maga 182,7 milliárdos vagyonával Bezos az az ember a Földön, akinek a vagyona és jövedelme leginkább különbözhet egy átlagemberétől - eleve, az aktuális statisztikák szerint összesen öt ember van a világon, akinek a vagyona meghaladja a százmilliárd dollárt.

Bezos nem csupán ezért jó alany a meghallgatásra, hanem mert online kereskedőcége, az Amazon több tízezer dolgozója amerikai viszonylatban kifejezetten alulfizetettnek számít: legtöbbjüknek olyan kevés a jövedelme hogy jogosult állami élelmiszer- és egészségbiztosítási segélyre is.

Sanders a március 17-re tervezett meghallgatásra Bezos mellett meghívta az Amazon egy alabamai kiszolgálóközpontjának munkatársát is. Ebben az üzemben a dolgozók éppen szakszervezetet próbálnak alapítani érdekeik képviseletére.

Amilyen jól hangzott Sanders terve, olyan gyorsan meg is hiúsult: az Amazon egy szóvivője már közölte is, hogy Bezos sajnos nem fog ráérni, ugyanakkor "teljes támogatásukról" biztosította Sanderst abban, hogy "szövetségi szinten 15 dollárra emeljék minden dolgozó minimálbérét". Az Amazon az elmúlt hetekben nagyszabású reklámkampányba is kezdett a minimálbér szövetségi szintű emelése érdekében. (Via Yahoo Finance)