Tesco tippek: erre figyeljünk online rendeléskor

Hasznos tippek a Tescótól: ezekre figyeljünk online rendeléskor

A járvány hatására többet vagyunk otthon, így a vásárlást is könnyebb interneten intézni. Több hasonló opció is van már a webes rendelésre, így egyre gyakrabban vesszük ezeket igénybe. A legtöbb esetben azonban – valljuk be – nem nézünk utána a részleteknek, mielőtt megnyomjuk a véglegesítés gombot. Pedig lakóhelytől, illetve élethelyzettől függően változó lehet, hogy ki mit tud, illetve szeretne igénybe venni. Vásárlás előtt ezért érdemes tájékozódni, hogy melyik felület mit nyújt többek között választék, szállítási idő vagy árak terén. Ebben segít most az áruházlánc saját példáin keresztül.

Frissáru vs tartós termékek

A Tesco Online két fő webes szolgáltatást fog össze. Ezek egyike a Tesco Otthonról (korábban: Tesco Online Bevásárlás). Ez az ország több mint 500 pontján – elsősorban nagyobb városokban és azok környékén – érhető el. A vásárlók itt több mint 13 ezer különféle termékből állíthatják össze virtuális kosarukat, amelynek tartalmát az általuk kért időpontban szállítják házhoz az áruházlánc kollégái vagy adják át a kiválaszott átvételi ponton.

A másik online szolgáltatás a Tesco Doboz Webáruház, ami az ország teljes területén elérhető. A vásárlók itt mintegy négyezer termékből – köztük tartós élelmiszerekből, kozmetikumokból, tisztítószerekből, babaápolási termékekből vagy állateledelekből – válogathatnak, melyeket a Magyar Posta visz házhoz 3-5 munkanapon belül.

Ha valaki tejterméket, zöldséget, gyümölcsöt vagy pékárut szeretne rendelni, vagy gyorsan van szüksége a bevásárlásra, akkor válassza a Tesco Otthonrólt. Tartós és háztartási termékek online beszerzéséhez pedig jó választás lehet a Tesco Doboz Webáruház, ami azokon a településeken is elérhető, ahol a Tesco Otthonról nem.

Fix vs rugalmas kínálat

A Tesco Doboz Webáruházban a kiválasztott termékeket a felhasználók a visszaigazolást követően a megrendelés napján érvényes fix áron megvásárolják. Ha valamelyik megrendelt termék esetleg kivételesen mégsem szállítható ki, annak árát levonják a végösszegből.

A Tesco Otthonról esetében az oldalon látható árak és a végleges árak kis mértékben eltérhetnek. Ennek egyik oka lehet, hogy a vásárlásra a kiszállítás napján érvényes árak az irányadók. De adódhat abból is, hogy a súlyra mért vagy előre csomagolt termékeknél nem mindig lehetséges a pontos mennyiség betartása. Két kiló almát például nehéz pontosan kimérni, darabolni pedig nem lehet.

Emellett előfordulhat, hogy a kért termék a bevásárlás időpontjában átmenetileg nem elérhető abban az áruházban, ahol a rendelést összekészítik. Ilyenkor a Tesco megpróbálja azonos kategóriájú, hasonló áruval helyettesíteni a hiányzó terméket. Például egy adott márkájú, 1 literes, 100%-os narancslé helyett egy szintén 1 literes, 100%-os, de más márkájút visznek ki. A vásárló viszont rendeléskor a Tesco Online felületén a jelölőnégyzetben található pipa eltávolításával jelezheti, ha egyáltalán vagy bizonyos árucikkek esetén nem kér helyettesítő terméket. Ha nem mond le erről a lehetőségről, akkor átadáskor eldöntheti, hogy kéri és kifizeti a helyettesítő terméket, vagy sem.