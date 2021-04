A cseh külügy letiltotta az Orbánt kritizáló videót, amit cseh filmesek készítettek a budapesti filmfesztiválra

Az Öregfiúk című filmet, amit Ondřej Provazník és Martin Dušek készített, április 15-én mutatják be a Budapesten, de online megrendezendő Cseh Filmkarneválon. A készítők a filmhez forgattak egy rövid videóüzenetet is, amit a film előtt terveztek levetíteni, a cseh külügy azonban letiltotta azt, mert a magyar miniszterelnököt kritizálják benne, írja az Átlátszó.

Provazník a videóban azt mondja, „képviselőinknek is rá kellett jönni, hogy felelősségre vonhatók tetteikért”, ezalatt a háttérben kollégája azt írja a falra, hogy Ban Orbán!, vagyis Tiltsátok be Orbánt!, majd ő is a kamerába néz és Provazníkot kiegészítve azt mondja, „szóval addig nézzétek meg, amíg lehet.”

„Nekünk azt mondták, hogy ügyünkkel a cseh külügyminisztérium foglalkozott és részük volt benne, hogy ne kerüljön adásba az alkotás” – mondták a film készítői.

A film egy emigráns történetét meséli el, aki azért tér vissza, hogy kiegyenlítse számláját az 50-es években szerzett sérelmeiért.