Magyar Nemzet: Petry Zsolt érdekében nem hozzuk nyilvánosságra az interjú hangfelvételét

Reagált a Magyar Nemzet, miután Petry Zsolt, a Hertha Berlin korábbi kapusedzője azt nyilatkozta Németországban, hogy a lap egyeztetés nélkül megváltoztatta az interjú szövegét, ami végül a kirúgásához vezetett. Petry szerint kihagyták azt a részt, amikor arról beszélt: „nagyon is el tudja képzelni, hogy egy gyermek nagyon boldogan nőhet fel egy homoszexuális családban”.

A Magyar Nemzet most közzétette Petry válaszát teljes egészében, kiemelve azt a részt, ami az interjúban eredetileg nem jelent meg. Állításuk szerint azért vették ki, mert az előző kérdés-válaszban Petry már reagált a válogatott kapus, Gulácsi Péter szivárványcsaládok melletti kiállására, ezért ez a mondat tartalmilag nem passzolt a szövegkörnyezetébe. Szerintük azzal, hogy a cikk bevezetőjében kiemelték, Petry tiszteletben tartja Gulácsi véleményét, megőrizték a kihagyott mondatok üzenetét.

„– Társadalompolitikai kérdésekben van véleménye? Nemzeti oldalt említett az imént, a konzervatív oldallal szimpatizál?

– Teljes mértékben. Nem is értem, hogy Európa hogyan képes morálisan ilyen mélyre süllyedni, mint ahol most van. A bevándorlás-politika nálam az erkölcsi leépülés megnyilvánulása. Én nem Péter véleményével szemben állok, még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy egy kisgyerek jól érzi magát egy homoszexuális családban. Csak azt kérem, hogy ne ez legyen az irányadó. Olyan nemzeti értékek mentén folytassuk az életünket Európában, amelyeket hosszú évek alatt megtanultunk. Európa keresztény földrész, én nem szívesen nézem végig azt az erkölcsi leépülést, ami végigsöpör a kontinensen. A liberálisok felnagyítják az ellenvéleményeket: ha te nem tartod jónak a migrációt, mert rettentő sok bűnöző lepte el Európát, akkor máris rád sütik, hogy rasszista vagy. Ez nem engedhető meg, a másik ember véleményét ritkábban tolerálják, főleg akkor, ha az illető konzervatív álláspontot képvisel.”

Petry Zsolt Fotó: BRITTA PEDERSEN/dpa Picture-Alliance via AFP

A Magyar Nemzet szerint, miután megjelent az interjú, és Petryt kérdőre vonták a munkahelyén, pontosítást kért. Az egyeztetés után külön cikket tettek közzé arról, hogy Petry tiszteletben tartja a másként gondolkodók véleményét. Megkérdezték Petryt, hogy szó szerint leközöljék-e a kimaradt két mondatot, de nemmel válaszolt.

A lap azt üzente: