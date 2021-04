Várandósság és vakcinák: az MTA hasznos összefoglalója

Bonyolult és egyben komoly indulatokat kavaró kérdéseket tárgyal higgadtan az MTA Orvosi Tudományok Osztályának ötödik hírlevele. Ennek szerkesztője Jakab Ferenc virológus professzor, a Koronavírus-kutatási Akciócsoport vezetője.

A friss hírlevél három témával foglalkozik: a variánsok és a vakcinák, illetve a mutációk és az immunitás összefüggései mellett a terhesség alatti és a születés utáni időszak virológiai kérdéseiről esik szó. Utóbbi rész szerzője Toldi Gergely neonatológus, immunológus (University of Birmingham), a Fiatal Kutatók Akadémiájának tagja, a szövegnek csak a szerkezetén változtattam kicsit.

Várandósság

A várandósság önmagában nem jelent nagyobb veszélyt a koronavírus által történő megfertőződésre. Bár a legtöbb várandósnak fertőzés esetén csupán enyhe tünetei vannak, nagyobb számban alakulhatnak ki náluk – különösen a terhesség késői szakaszában – súlyos tünetek, mint a nem várandósoknál.

A várandósság alatt elszenvedett COVID-19 nem okoz magzati károsodást vagy vetélést. Ebben az esetben a magzat közvetve kerülhet veszélybe, ha az édesanyánál súlyos tünetek, pl. légzési elégtelenség jelentkeznek. Ilyen esetekben szükséges lehet a várandósság korai befejezése, az újszülött korai világra hozatala, mert ez biztosíthatja a legkedvezőbb kimenetelt mind az újszülött, mind az anya számára.

Oltás

A COVID-19 elleni védőoltások klinikai vizsgálatai során várandósokat, szoptató édesanyákat nem vontak be a vizsgálatokba, így ezekben a csoportokban nem állnak rendelkezésre nagy mintaszámú adatok a védőoltás előnyeiről és esetleges kockázatairól. Számos más védőoltásról ismert azonban, hogy alkalmazásuk teljesen biztonságos várandósság és szoptatás alatt is. Az is ismert továbbá, hogy várandósság során – feltehetőleg az immunrendszer átmenetileg megváltozott működése következtében – a COVID-19 betegség súlyosabb lefolyású lehet, mint nem várandós személyeknél.

A témában megjelent eddigi tudományos közlemények arról tájékoztatnak, hogy a védőoltást követően várandósokban is megjelennek a vírus ellen védő antitestek, sőt ezek a méhlepényen keresztül a fejlődő magzatba, a megszülető újszülöttbe is átjutnak, őt is védik. Az oltást követő súlyos szövődményről, biztonsági kockázatot jelentő tényezőről nem számoltak be.

Az új év első vidéki újszülöttje, Csóka Boglárka és édesanyja, Molnár Nikoletta Natália a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház szülészetén 2021. január 1-jén Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

Mindezt figyelembe véve az illetékes egészségügyi szakmai szervezetek a cikk írásakor az mRNS-alapú vakcinák (Pfizer és Moderna) alkalmazását ajánlják várandósság esetén, de várható, hogy a használható vakcinák köre később még bővülni fog.

Az első védőoltás a második vagy harmadik trimeszter idején (azaz a várandósság 12. hetét követően) vehető fel, míg a második oltást a baba megszületése után ajánlják. A védőoltás felvétele különösen azoknak a várandósoknak javasolt, akiknek egyéb rizikófaktoruk, alapbetegségük van, vagy munkájuk miatt nagyobb veszélynek vannak kitéve (pl. egészségügyi dolgozók).

Szoptatás alatt

A szoptató édesanyák az előírások szerint a szoptatás alatt bármikor felvehetik az első oltást, majd 5 héttel később az ismétlő vakcinát. Az édesanyában termelődő antitestek a csecsemőbe is átjutnak az anyatejjel, őt is védik.

A szoptatás folytatása aktív COVID-19 esetén is ajánlott. A termelődő antitestek ebben az esetben is átjutnak az újszülöttbe. Bár az anyatejben maga a koronavírus is kimutatható aktív fertőzés esetén, ez nem jelent veszélyt a csecsemőre. Azokban a ritka esetekben, amikor csecsemők szoptatás során fertőződtek meg, ez legnagyobb valószínűséggel cseppfertőzéssel történt az édesanyától a légutakon keresztül, nem pedig az anyatejjel. Ezért aktív betegség során szoptatás alatt is kiemelt jelentőségű a higiénés szabályok betartása, azaz maszk viselése szoptatás közben és a rendszeres kézmosás.

A magzatnak a várandósság alatt, méhlepényen keresztül való megfertőződése extrém ritka. Azon újszülöttek, akiknél kimutatható a vírus, az esetek döntő többségében a megszületést követően a környezetükből a fertőződnek meg. A megszületés módja (természetes úton vagy császármetszéssel) azonban nem befolyásolja az újszülött fertőződésének kockázatát. Nem javasolt az újszülött elválasztása a fertőzött édesanyától, amennyiben elkülönítésük a kórházi tartózkodás alatt megoldható. Kórházi ápolásra szoruló újszülöttek, csecsemők esetén a szülők fertőződése esetén indokolt lehet a látogatás korlátozása.

Anya újszülött gyerekével egy moszkvai kórház covidos részlegén 2020 decemberében Fotó: ILIYA PITALEV/Sputnik via AFP

Az újszülöttek, csecsemők COVID-fertőzése az esetek döntő többségében tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel zajlik. E korosztály oltása jelenleg nem javasolt, mert nincsenek arra vonatkozó ismereteink, hogy körükben hatásos-e a COVID-19 elleni védőoltás, és hogy hogyan befolyásolja a többi, ebben a korban ajánlott rutin védőoltás hatékonyságát.

Következő gyerek, nagyobb gyerek

A COVID-19-fertőzést követően a tünetek elmúltával, illetve a védőoltás után nem szükséges késleltetni a gyermekvállalást, bármikor vállalható várandósság.

Az elmúlt, illetve az elkövetkező hetekben több klinikai vizsgálat is kezdetét vette, illetve veszi, amelyek a védőoltások hatékonyságát vizsgálják idősebb gyermekekben. Az idősebb gyermekek oltására vonatkozó ajánlások várhatóan e vizsgálatok befejeztével fognak megszületni.