Harminc fős rendezvényen emlékeztek egy koronavírus miatt elhunyt ápolónőre Dunavarsányban

Közel harminc fő részvételével tartott csütörtökön díjátadó ünnepséget egy alapítvány a dunavarsányi közösségi házban. Az RTL Híradója szerint a rendezvényre az önkormányzat tudomásával került sor, amiről be is számoltak Facebook oldalukon. Bár mindenki maszkot viselt, a jelenleg érvényes járványügyi szabályok szerint tilos rendezvényeket tartani.

A térség fideszes képviselője, Bóna Zoltán (középen) is ott volt a rendezvényen. Fotó: RTL

Az ünnepségen az egészségügyi dolgozók munkája előtt tisztelegtek, és egy helyi ápolónőről is megemlékeztek, aki decemberben halt meg a koronavírus miatt. Az eseményen Bóna Zoltán, a térség fideszes parlamenti képviselője is ott volt, illetve Dunavarsány polgármestere is, aki az RTL-nek annyit mondott, magánemberként jelent meg.