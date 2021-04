Palkovics László szerint nem lesz ideológiai oktatás a Kínai Kommunista Párt budapesti egyetemén

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter pénteken lett a Fudan Egyetem és a Budapest Diákváros projektek kivitelezéséért felelős kormánybiztos, ebbéli pályafutását pedig hétfőn a Hír Tv-ben nyitotta meg a nyilvánosság előtt. A csatorna egyik műsorvezetője - és az SZFE leendő oktatója, Velkovics Vilmos közel negyed órán át kérdezte a minisztert a Fudan Egyetemről, leginkább az azzal kapcsolatos ellenzéki kritikákra rákérdezve. Palkovics igyekezett megnyugtató válaszokat adni, amibe azért belefért némi csúsztatás és néhány nagyon furcsa és vicces megszólalás.

Az interjú azzal kezdődik, hogy Velkovics és Palkovics tisztázzák, hogy a Fudan egy nagyon neves egyetem, a világ 34. legjobb egyeteme bizonyos rangsorok szerint, és hogy a régióban sehol nincs még egy ehhez fogható egyetem. Arról is beszélnek, hogy ez milyen jó lesz Magyarországnak is, ahogy a magyar egyetemeknek is, amelyekkel majd együttműködhet a Fudan. A miniszter és kormánybiztos azt is elmondja, hogy természetesen az egyetemre magyar diákok is bekerülhetnek majd, lesznek ösztöndíjak és hogy magyar oktatók is dolgoznak majd a Fudanon. Bár hogy ezt csak úgy mondja, vagy reméli, esetleg erről már egyeztettek a kínai egyetemmel, az nem derül ki.

Velkovics már az interjú elején igyekszik tisztázni az egyik leggyakrabban felmerülő kritikát, vagyis hogy a Fudan a Kínai Kommunista Párt és a kínai állam irányítása alatt van. Erre Palkovicsnak van pár meredek állítása, például, hogy minden kínai egyetem alapító okiratában találni olyanokat, mint a Fudan chartájában, amiben az szerepel, hogy az egyetem hű a Kínai Kommunista Párthoz,

de szerinte ezt tévedés lenne ideológiai képzésnek gondolni. A műsorvezető megkérdezi, hogy hogyan tudja a kormány garantálni, hogy nem zajlik majd ideológiai oktatás az egyetemen - amivel a CEU-tól kezdve az SZFE-ig minden olyan felsőoktatási intézményt megvádolt a kormány, amelyet ki akart csinálni. Palkovics azzal igyekszik nyugtatni a kedélyeket, hogy a Fudan alapvetően műszaki, orvostudományi és hasonló képzésekkel foglalkozik majd, amit még a Kádár-kor Magyarországán sem sikerült ideológiával átitatni.

Az egyetemen persze lesznek társadalom és gazdaságtudományi képzések is - sőt, a Corvinus Egyetemmel kötött megállapodás értelmében ilyen képzése már van is Budapesten a kínai egyetemnek. A CEU kiebrudalásában főszerepet játszó Palkovics szerint viszont nem baj, ha egy gazdasági képzésben nem csak a mainstream gondolatokat mutatja meg a hallgatóknak, hanem más nézőpontokat is. "Ideológiai oktatás nem lesz, hanem különböző ügyeket próbálnak majd elővezetni és azokat valamilyen módon megmagyarázni"- mondta a miniszter. Arra a vádra pedig, hogy az egyetemmel biztonsági aggályok merülnének föl, Palkovics szinte legyintve azt mondja, hogy ha egy ország kémkedni akar Magyarországon, ahhoz nem kell egyetemet építtetnie.

Az interjúból az is kiderül, hogy a Budapest Diákváros terveit legalább részben mégiscsak kukába fogja dobni a kormány, Palkovics ugyanis azt mondta, hogy a Fudan campusának, kollégiumainak, létesítményeinek, laborjainak tervei most készülnek. Ezeknek a megépítésére veszi majd fel a magyar állam az 450 milliárd forintos kínai kölcsönt. Ahogy korábban írtuk, a területre tervezett Diákváros egy ún. mesterterv alapján készülne, egy norvég tervező iroda ezer oldalon a legkisebb részletekig megtervezte, hogyan kellene fölépülnie az új városrésznek. Mindez az egységes kialakítás szempontjából is fontos. Viszont ha a kínai fél most tervezgeti a saját részét, akkor ez azt jelentheti, hogy egy részt - a bőven 500 milliárd forint fölötti ár és a Palkovics által felsorolt létesítmények száma alapján nem is kicsi területet - kiharapnak a mestertervből.

Palkovics arról is beszél, hogy nem érti, Karácsony Gergely miért lepődött meg azon, hogy a Fudan is a Diákváros fejlesztés területére költözik, hiszen kezdetek óta erről volt szó.