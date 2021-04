Látványosan javulnak a járványadatok

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Két hónapja nem regisztráltak olyan kevés új koronavírus-fertőzöttet, mint ezen a héten.

A harmadik hullám csúcsán, négy hete 62 265 új fertőzöttet találtak. Ez a héten harmadennyit, 19 010-et. Az is igaz, hogy jelentősen visszaesett a tesztek száma is (155 869). Ilyen kevés vizsgálatot legutóbb két hónapja végeztek.

A nagy kérdés az, hogy az iskolanyitás vagy a teraszozás milyen hatással lesz a csökkenő tendenciára. A szülők és a fiatalok nagy része ugyanis még aligha lehet kellően védett a járvány ellen, az oltási sorrendben nem voltak kiemelve, mostanában kaphatták vagy kaphatják meg a vakcinát.

A halálozások száma is csökkent, de így is nagyon magas, 206 volt a jelentett halálesetek napi átlaga.

Csökkent a kórházban ápoltak és a lélegeztetőn lévők száma is. Utóbbi esetben sajnos a csökkenés - a lélegeztetőn lévők magas halálozási aránya miatt - egyben az áldozatok számának a növekedését is jelenthette. De vélhetően most már kevesebb lélegeztetőgépre kerülő új beteg lehet. Arról nincs adat, hogy hány új kórházi beteg van, csak azt lehet tudni, hogy aznap éppen mennyien vannak kórházban, lélegeztetőn.

Viszonylag kevesen kaptak oltást (343 500), ez az elmúlt 4 hét legalacsonyabb adata, a jövő héten ez biztosan megugrik majd, De a jövő héten érkezik 350 ezer adag Pfizer (ezzel oltják majd a 16-18 év közöttieket is), szombaton érkezett 600 ezer adag kínai vakcina, amivel a hét elején már oltani akarnak. Ez a beérkező vakcinák extragyors bevizsgálását jelentené. Az oroszok a jövő héten vélhetően befejezik az elmaradt vakcinaszállítmányok leszállítását (200 ezer adag első és 520 ezer második adagot), ezzel lezárulhat a 2 milliós Szputnyik-V-s vakcinaszerződés.

Közben az amerikai és az európai gyógyszerhatóság is befejezte a Janssen vakcinák vizsgálatát gyanús vérrögképződéses esetek miatt, és beoltásra javasolta azt. Magyarországra is érkezett már ebből 28 800 adag, további 58 ezer érkezése volt várható mostanában. Miután ez egyadagos, ez ennyi beoltott embert is jelentene. De egyelőre nálunk még nem oltanak vele, mert Orbán Viktor külön vizsgálatot rendelt el.

Lakosságarányosan továbbra is Magyarországon a legmagasabb az áldozatok száma Európán belül.